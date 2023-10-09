Израиль убил по меньшей мере 493 палестинца в Газе, большинство из них мирные жители

Число палестинцев, большинство из которых были гражданскими лицами, убитых в результате нападения израильской армии на осажденный сектор Газа, возросло до 493, по данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАС.

В заявлении для прессы министерство сообщило: «Из общего числа погибших 91 ребенок и 61 женщина были убиты во время израильских авиаударов по прибрежному анклаву».

«Кроме того, 2751 палестинец, в том числе 244 ребенка и 141 женщина, были ранены в результате продолжающихся израильских авиаударов», - добавили в министерстве.

Израиль начал жестокую кампанию бомбардировок, утверждая, что наносит удары по военным объектам ХАМАС, в то время как министерство здравоохранения Газы опровергло утверждение Израиля и подтвердило, что 95 процентов жертв составили гражданские лица.

Жители Газы заявили, что Израиль намеренно атаковал жилые дома, чтобы навязать свою политику публичного наказания.

«По меньшей мере восемь семей погибли из-за того, что их дома были разрушены после нападения военных самолетов израильской армии», — заявил TNA представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил агрессию против палестинского народа в Газе, который уже страдает от его незаконной блокады.

Третий день подряд палестинцы в прибрежном анклаве страдают от продолжающихся жестоких нападений со стороны Израиля в отместку за беспрецедентную военную операцию палестинских вооруженных группировок под руководством ХАМАС.