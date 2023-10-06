Пакистан объявил массовую депортацию афганских беженцев

Правительство Пакистана объявило, что все мигранты и беженцы без документов должны покинуть Пакистан к началу следующего месяца либо добровольно, либо принудительно.

Сотни тысяч из них — афганцы. Ссылаясь на рост числа жестоких нападений, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Сарфраз Бугти заявил во вторник, что «14 из 24» взрывов смертников в этом году были совершены гражданами Афганистана.

«Мы дали им крайний срок — 1 ноября», — сказал Бугти, добавив, что в стране проживают почти 4,4 миллиона афганских беженцев. Более 1,7 миллиона живут нелегально.

Почему же правительство Пакистана пошло на этот шаг?

В этом году в Пакистане произошел резкий всплеск насилия: большинство нападений произошло в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва и юго-западной провинции Белуджистан, которые граничат с Афганистаном.

Правительство неоднократно заявляло, что афганский Талибан предоставляет убежище боевикам, принадлежащим к запрещенной организации «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), идеологически связанной с афганским Талибаном.

С момента решения ТТП отказаться от мирного соглашения с правительством Пакистана в ноябре, группа совершила более 300 нападений только в провинции Хайбер-Пахтунхва в этом году.

Частота и интенсивность нападений возрастают. В результате двух последних нападений в городе Мастунг в Белуджистане и городе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва в прошлом месяце погибло более 60 человек и десятки получили ранения.

Кабул, со своей стороны, отверг обвинения, заявив, что проблемы безопасности в Пакистане не имеют ничего общего с афганцами.

Афганское правительство во главе с талибами резко осудило заявление Пакистана, назвав его «неприемлемым».

Представитель правительства Забихулла Муджахид в среду отреагировал на высказывания Бугти, призвав правительство Пакистана «пересмотреть решение».

Афганские беженцы не вовлечены в проблемы безопасности Пакистана, заявил он в X, ранее известной как Twitter, добавив, что Пакистан «должен терпеть их».

Пакистан направил делегацию высокого уровня в Кабул для переговоров, второй подобный визит в этом году, и призвал афганских талибов улучшить пограничный контроль.

Две страны имеют общую границу длиной 2640 км. Она проходит через скалистые горы, густо заросшие лесом долины и узкие скальные проходы. Ее топография делает ее чрезвычайно пористой и трудной для контроля.

По оценкам, более 95 процентов беженцев в Пакистане, как имеющих, так и не имеющих документы, являются гражданами Афганистана. Первый приток беженцев начался после советского вторжения в Афганистан в 1979 году, в результате которого более трех миллионов афганцев бежали в Пакистан. Спустя годы многие из них вернулись домой. За этой волной последовала вторая в 2001 году, когда США вторглись в Афганистан после терактов 11 сентября. Верховный комиссар ООН по делам беженцев сообщает, что в Пакистане проживают 1,3 миллиона афганских беженцев, 50 процентов из которых живут в провинции Хайбер-Пахтунхва, а 24 процента - в Белуджистане.

В отчете, опубликованном в июле Refugees International, независимой гуманитарной группой, защищающей интересы перемещенных лиц, говорится, что с момента захвата Кабула талибами в 2021 году более 600 000 афганцев бежали в Пакистан.

Правительство Пакистана пока не раскрыло никаких планов относительно того, как оно намерено депортировать людей без документов.

Выявить их поручено МВД, а осуществить депортацию должны региональная полиция и Федеральное агентство расследований.

Власти заявили, что после крайнего срока, установленного 1 ноября, будет создана целевая группа, которая начнет репрессии, а те афганцы, у которых нет документов, будут переданы афганским чиновникам, если только их не разыскивают по подозрению в преступной деятельности.