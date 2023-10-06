В Кривом Роге открыли мемориал в честь шейха Мансура

В украинском Кривом Роге открылся мемориал, посвященный Шейху Мансуру – лидеру освободительного движения горцев конца XVIII века.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале воюющего на стороне Украины чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура. Памятник представляет собой камень с мемориальной доской.

Неделей ранее в поселке Каменское Днепропетровской области батальон имени Шейха Мансура открыл мемориальный стенд в память о своих погибших бойцах.

Напомним, добровольческий батальон имени шейха Мансура был сформирован в 2014 году, после начала боевых действий на Донбассе. В его состав входят в основном этнические чеченцы, некоторые из них ранее воевали за независимость Ичкерии.

В настоящий момент известно о шести чеченских подразделениях, воюющих на стороне украинской армии. Это батальон имени Шейха Мансура (командир Муслим Чеберлоевский); батальон имени Джохара Дудаева (командир Адам Осмаев, при батальоне активна "группа Адама"); ОБОН ВС ЧРИ (Отдельный батальон особого назначения, командир – Рустам Ажиев); Шалена Зграя "Бешеная стая" (Казбек Абдурзаков); SOG (Специальная оперативная группа) и батальон имени Хамзата Гелаева.

Ранее три улицы в том же Кривом Роге были переименованы в честь первого президента Ичкерии Джохара Дудаева, вице-президента Вахи Арсанова и главнокомандующего вооруженными силами в двухтысячных Хамзата Гелаева. Также имя Джохара Дудаева получила улица в освобожденном от российской оккупации Изюме.