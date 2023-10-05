Путин: у России христианский цивилизационный код

«Европу и Россию объединяет цивилизационный код христианства, но РФ не будет навязываться, когда Европа сама создает железный занавес», — заявил Путин во время сходки под названием "Валдайский форум".

И это то, о чем мы постоянно пишем. Кремль не считает Россию ни частью Исламского мира, во что верят наши наивные мусульмане, ни антагонистом Европы и Запада. Напротив, он считают ее принадлежащей к ним по своему "цивилизационному коду", но так как из-за их непомерных амбиций и недекватности кремлядь оттуда выставили вон, им приходится искать союзников на Востоке и Юге.

Меж тем, в самой путинской России набирает обороты борьба за крестоносный "цивилизационный код". Причем, как мы не раз писали, под каток этой борьбы в итоге попадут не только нелояльные, но и самые лояльные крестоносной России мусульмане, пытающиеся отстаивать свой "цивилизационный код".

Так, околокремлевское издание "Реадовка", чью борьбу с Исламом мы регулярно освещаем, на сей раз сделало мишенью думдешную газету "Ас-Салам", видите ли, посмевшую заступиться за никаб (https://t.me/readovkaru/4468). В конце свой обличительной статьи против газеты "Духовного Управления Мусульман Дагестана", вылизывающего российскую власть, кремлевские пропагандисты пишут: "Газета раздаётся свободно по всей России, в том числе у метро в Москве. Неизвестно, к чему «Ас-Салам» будет призывать завтра, поэтому начать разбирательство и остановить радикалов нужно уже сегодня".

И тут перефразируя гоголевского Тараса Бульбу хочется задать дагестанского муптияту вопрос: "Ну что, сынку, помогла тебе твоя Лубянка?"

Меж тем, расширяется и география "крестового похода". Если в прошлый раз исламофоб требовал снять никаб у мусульманки-славянки в Москве, то теперь это произошло в Уфе, столице республики Башкортостан с мусульманским большинством (https://t.me/charatussa/12910). И это тоже иллюстрирует то, о чем мы пишем снова и снова.

Прокремлевские боты или искренне заблуждающиеся мусульмане постоянно приходят к нам в комментарии с аргументом, что Россия по отношению к Исламу лучше, чем Европа. Однако мы снова и снова повторяем, что главное отличие между ними сегодня заключается не в том, что где-то борятся с никабом, а где-то он запрещен. Главное отличие между ними заключается в том, что европейские страны за такими редкими исключениями как Франция (да и то в опосредованной форме) уже давно не оккупируют мусульманские страны, не включают их в свой состав и не пытаются распространить на них свой "цивилизационный код".

Поэтому, если христианской страной себя называет Польша как мононациональное государство поляков, в которое мусульмане приезжают как иммигранты (хотя в ней есть несколько деревень татар, живущих там уже веками, со своими мечетями, кладбищами и т.д.), то это для нее вполне естественно, потому что она не удерживает в своем составе мусульманских территорий. Но когда и прокремлевские крестоносцы, и лично Путин объявляют, что Россия, завоевавшая и удерживающая массу мусульманских территорий, является христианской страной, и когда мусульманам в ней навязывают "христианский цивилизационный код", это ничто иное как колониализм. Тот самый, к борьбе с которым цинично призывал на той же сходке Путин.

Поэтому в сухом остатке: Россия это крестоносная колониальная империя по отношению к завоеванным мусульманским народам, а никакой не союзник Исламского мира в борьбе с крестоносцами. Поймите это сами и объясняйте другим.