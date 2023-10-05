"Деньги за свободу": как Марокко борется с переполненными тюрьмами

Марокканский парламент преодолел сопротивление оппозиции и все таки принял спорный закон о «покупке тюремных дней», призванный ограничить переполненность тюрем.

После девяти месяцев последовательных обсуждений в среду, 4 октября, министр юстиции Абдул-Латиф Вахби наконец убедил Комитет юстиции и законодательства Палаты представителей принять поправку к закону, которая позволяет покупать дни тюремного заключения.

"Мы часто прибегаем к другим средствам, чтобы облегчить давление в тюрьмах. Благодаря этой процедуре государственная казна получит дополнительные доходы", - заявил министр юстиции во время заседания, сообщают местные СМИ.

Закон был принят с одобрения 18 представителей, тогда как восемь представителей выступили против.

Согласно новой поправке, осужденные, приговоренные к сроку менее пяти лет, могут избежать тюрьмы, заплатив ежедневный штраф в размере от 100 дирхамов (10 долларов США) до 2000 дирхамов (200 долларов США) за каждый день назначенного тюремного заключения.

Суд учтет финансовые возможности осужденного, его финансовые обязательства, тяжесть совершенного преступления и причиненный ущерб.

Несовершеннолетние также могут воспользоваться новым законом с согласия их опекуна или представителя.

«Выкуп дней тюремного заключения» может быть назначен только после примирения или отказа от наказания, выданного жертвой или ее родственниками, или когда осужденный компенсирует или возмещает ущерб, причиненный преступлением.

Как предусмотрено в законопроекте, альтернативные наказания включают работу на общественную пользу, электронный мониторинг с помощью электронных браслетов на лодыжке, а также ограничение некоторых прав. Эти наказания применяются к правонарушениям, наказание за которые составляет менее пяти лет лишения свободы.

Новый закон был разработан, чтобы обуздать переполненность марокканских тюрем, которая достигла своего пика в 2022 году с рекордным числом в 100 004 заключенных в 75 исправительных учреждениях, по данным Главной делегации Марокко по вопросам управления пенитенциарными учреждениями и реинтеграции (DGAPR).

Вместимость марокканских исправительных учреждений составляет всего 64 600 мест. Только в местной тюрьме Айн-Себаа в Касабланке на 3800 мест содержатся 10 877 заключенных.

Однако с тех пор, как министр Уахби впервые предложил закон в январе, он вызвал общенациональную полемику, многие сочли его классовым и исключающим лиц из неблагополучных социально-экономических групп.

Существует четко установленная связь между бедностью и лишением свободы.

Однако министр Вахби упорно защищает свою поправку, заявляя: «Судья примет во внимание экономическое положение человека».

«Задержанные не могут воспользоваться этой процедурой более одного раза, и они должны предоставить документ о примирении. Поэтому мы окружили процедуру рядом условий», - заявил марокканский министр.