Асадитское военное училище в Хомсе подверглось удару беспилотника

Атака беспилотника на военное училище в сирийской провинции Хомс привела к большому числу жертв, сообщило в четверг телевидение сирийского режима.

Канал режима «Аль-Ихбария» сообщил: «Атака беспилотника была нацелена на выпускную церемонию офицерского курса в Военном колледже в Хомсе, что привело к большому количеству погибших и раненых».

По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, которые приводит AFP , по меньшей мере 60 человек были убиты, включая военнослужащих и по меньшей мере девять гражданских лиц, и еще десятки получили ранения. Число погибших, вероятно, увеличится.

Местные источники сообщили, что взрывы были слышны в нескольких кварталах города Хомс, а беспилотники атаковали здание военного колледжа города.

Тем временем российское агентство Sputnik со ссылкой на местные медицинские источники сообщило, что приехали машины скорой помощи и начали транспортировать раненых в военный госпиталь Хомса.

Телеканал, связанный с режимом, назвал нападение "террористическим актом". Однако ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность.