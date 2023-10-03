Отсутствие логики или логика Кремля?

Давненько мы ничего не писали о бывшем Совете Муфтиев России, ныне ее "Духовном Управлении Мусульман" (ДУМ РФ). И это понятно - в силу ограниченности ресурсов писать мы стараемся о самом важном, а эта структура уже давно утратила сколь-либо серьезное значение для истории и политической жизни, которое в свое время стремилась иметь.

И тем забавнее иногда понаблюдать, что там у них происходит. А происходит у них в последнее время прием гостей. Дорогих и важных. Для кого - отдельный вопрос, хотя ответ на него, конечно же, лежит на поверхности.

Одним из таких "дорогих гостей" недавно был ливийский мятежник-диктатор Халифа Хафтар, о встрече которого с Путиным мы писали. А в скоре после этого - руководители иранской организации, продвигающей сближение суннитов с шиитами (Всемирная Ассамблея по сближения исламских мазхабов) во главе с Хамидом Шахриярр.

Казалось бы, ну что в этом интересного? А интересно в этом, как может показаться, полное отсутствие каких-либо принципов, интересов и повестки, хотя это на самом деле не так. Впрочем, обо всем по порядку.

Какой бы ни была политика Хафтара в Ливии, в религиозном отношении ее отличает ставка на салафитские джамааты определенной разновидности - т.н. мадхалитов (заранее просим прощения у тех, кто их салафитами не считает, однако, сами они относят себя именно к ним). А этот джамаат известен своим непримиримым отношением не то, что к шиитам, но даже к ихванам.

Так по какой же тогда логике можно сегодня обниматься с шиитами, а вчера с теми, кто против них воюет? И это мы еще не спрашиваем о том, куда делись симпатии руководителей ДУМ РФ к тем самым ихванам, которых пытается искоренить в Ливии Хафтар?

Если размышлять обо всем этом, кому-то может показаться, что никакой логики в поведении руководства ДУМ РФ, принимающем дорогих гостей с противоположными политическими и акыдными установками, нет. Однако это будет ошибкой.

На самом деле, логика в их поведении очень даже есть, и эта логика понятная и четкая. И заключается она в обслуживании Кремля и любых его аспектов, которые можно хоть как-то притянуть к Исламу и мусульманскому миру. Поэтому, если нужно принять Хафтара, который борется с шиитами, значит, примут Хафтара. Если нужно потом принять представителей Ирана, по многим важнейшим вопросам являющегося союзником Кремля, значит, примут их. Надо будет принять Ага Хана - примут Ага Хана. Надо будет потом встретиться с талибами, которые не считают его мусульманином, встретятся с ними.

Поэтому тем нашим читателям, которые писали нам об этом и просили это прокомментировать, советуем просто воспринимать все это под правильным углом. Речь в данном случае идет о сотрудниках "мусульманской протокольной службы" Кремля по встрече "дорогих гостей" из Исламского мира. Если рассматривать это именно так, никаких вопросов больше возникать не будет.