Власти Косово заявили, что Сербия хочет аннексировать север их страны

Приштина обвиняет Белград в намерении аннексировать северную часть Косово. Власти Косово заявляют, что Сербия готовит масштабный план по присвоению территорий, и недавнее нападение группы вооруженных сербов на севере страны является частью этого плана.

По словам премьер-министра Косово Альбина Курти, такое утверждение основано на неких документах, конфискованных косовской полицией, однако он не пояснил, у кого именно эти документы были изъяты.

Север Косово населяют в основном этнические сербы, и Приштина неоднократно обвиняла Белград в попытках раскачать ситуацию в регионе.

Последнее и самое серьезное столкновение с косовской полицией произошло здесь на прошлой неделе, когда более 30 вооруженных сербских боевиков вступили в бой с полицейскими Косово в деревне Баньска и забаррикадировались на территории Баньского монастыря.

В результате многочасовой операции полицейские освободили храм и взяли ситуацию под контроль. Один полицейский был убит и двое ранены, также погибли трое вооруженных сербов.

По словам косовской стороны, несколько боевиков взяты под стражу и конфискован арсенал оружия, которым, по их словам, можно вооружить сотни человек.

Премьер-министр Курти сообщил, что в распоряжении косовских властей также оказались документы, в которых изложен план по захвату деревни Баньска. Кроме того, по его словам, из них следует, что это была лишь одна из десятков запланированных провокаций в регионе.

Курти заявил, что Белград планировал аннексировать северную часть Косово в результате скоординированного захвата ряда объектов в регионе.