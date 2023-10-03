Турция поставляет Украине сотни крупнокалиберных пулеметов

Турция намерена поставить Украине крупнокалиберные пулеметы и уже поставила более 600 единиц, сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники, знакомые с ходом продажи.

Уже было известно, что Анкара с начала войны в прошлом году незаметно вооружала Киев беспилотниками, ракетами с лазерным наведением, защитным снаряжением и бронетехникой.

Но недавно она начала поставлять модели крупнокалиберных пулеметов Canik M2, которые могут использоваться как сухопутными войсками, так и сочетаться с бронетехникой.

Один источник сообщил, что в марте было подписано несколько контрактов с турецким частным производителем оружия Canik.

Второй источник сообщил, что более 600 уже доставлены в Украину для использования несколькими службами, в том числе военными и разведывательными.

«Сделка предусматривает доставку гораздо большего количества грузов, чем 600; в ближайшие месяцы будет отправлено еще больше», — добавил источник.

Один эксперт из Анкары заявил, что стоимость каждого пулемета оценивается в 15 000–20 000 долларов США, что означает, что стоимость текущей поставки превышает 10 миллионов долларов США.

Оборонный блог Armourer Bench сообщил в прошлом месяце, основываясь на общедоступных фотографиях, что с апреля в Украину были представлены две модели крупнокалиберных пулеметов М2 турецкого производства.

«Еще в апреле Украина получила партию сдвоенных орудий M2F, которые были замечены установленными на пикапах Nissan», — говорится в блоге.

Их уже видели на фотографии президента Украины Владимира Зеленского, осматривающего новую технику для пограничной службы Украины.

В блоге добавлено, что модели M2F были поставлены для борьбы с небольшими дронами, которые в последние месяцы все чаще используются российской армией.

Один украинский источник на условиях анонимности сообщил, что пулеметы могут быть установлены на турецкие бронемашины Kirpi, которые были поставлены в Украину в прошлом году.

По оценкам The Armourer Bench, украинским силам было доставлено более 200 Kirpi.

Canik также сообщает на своем веб-сайте, что крупнокалиберный пулемет широко использовался на бронетехнике и легких транспортных средствах, военно-морских судах, а также пехотой на треноге в противотранспортных и противопехотных целях.

«Мы осознаем, что пулеметы не изменят правила игры в войне против России», — сказал источник. «Но стреляет ли оно? Стреляет. Так что это большая помощь».