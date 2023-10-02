Турция нанесла удары по РПК в Ираке, в ответ за теракт в Анкаре

Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и уничтожила 20 объектов вооруженной группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) в ответ на совершенный теракт в Анкаре.

В заявлении министерства обороны Турции говорится, что военные усилили воздушные удары по базам РПК на севере Ирака в Гаре, Хакурке, Метине и Кандиле.

Удары были нанесены после того, как двое мужчин совершили самоубийственный теракт ранее в воскресенье. Оба террориста погибли, несколько полицейских были ранены возле правительственных зданий в Анкаре, заявил тогда министр внутренних дел Турции.

Ранее в тот же день турецкие СМИ сообщили о взрыве возле парламента и министерских зданий в столице.

"Два террориста прибыли на коммерческом автомобиле около 9.30 утра перед входными воротами Главного управления безопасности нашего Министерства внутренних дел и совершили взрыв", - заявил министр внутренних дел Али Ерликая.

Он добавил, что один из преступников "взорвал себя", а другой был "нейтрализован".

"Двое наших полицейских получили легкие ранения. Желаю скорейшего выздоровления нашим героям", - сказал Ерликая. «Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист».

Информационное агентство, близкое к РПК, сообщило, что группировка взяла на себя ответственность за нападение смертников.

В заявлении информационного агентства ANF говорится, что РПК планировала взрыв, приуроченный к открытию парламента. В нем говорится, что нападение было совершено «нашей командой, связанной с нашим батальоном Бессмертных».

После взрыва полиция оцепила территорию, на место были направлены сотрудники спецназа, в том числе специалисты по обезвреживанию бомб.

Полиция заявила, что проведет контролируемые взрывы в случае «подозрительных инцидентов с посылками» в других районах турецкой столицы.

Парламент Турции вновь открылся в воскресенье после трехмесячного летнего перерыва.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган присутствовал на церемонии открытия всего через несколько часов после нападения.

«Злодеи, которые угрожают миру и безопасности граждан, не достигли своих целей и никогда не достигнут их», – заявил Эрдоган парламенту.

Между тем президент Ирака Абдул-Латиф Рашид в понедельник заявил в интервью саудовской государственной телекомпании Аль-Хадас, что его страна не приемлет турецкие удары или присутствие турецких баз в регионе Курдистана и надеется прийти к соглашению с Турцией, чтобы решить эту проблему. Не ясно, были ли это интервью записано до или после турецких ударов.