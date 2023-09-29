Когда тюрьма в Кыргызстане лучше депортации в России

Уголовное дело о незаконном пересечении границы Кыргызстана, фигурантом которого стал уроженец Чечни Мансур Мовлаев, передано в первомайский районный суд Бишкека. Сам обвиняемый намерен добиваться реального лишения свободы, чтобы не быть депортированным в Россию, где ему угрожают пытки, сообщает сайт Кавказ.Реалии.

Сейчас прокуратура утвердила обвинение, оно поступило в суд и может быть рассмотрено в начале октября, разъяснил он. Критиковавший кадыровский режим в Чечне Мовлаев намерен добиваться максимального наказания – до трех лет лишения свободы, по словам адвоката Бакыта Автандила.

"Статья о незаконном пересечении границы относится к нетяжким, обычно по ней назначают штраф и выдворение из страны. Но из-за опасений пыток в России Мовлаев хотел бы отбыть реальный срок в Кыргызстане", - добавил юрист.

Каких-либо других обвинений, о которые сообщали в СМИ, не предъявлено, уточнил Автандил. Ранее СМИ с ссылкой на правоохранителей Кыргызстана заявили, что Мовлаев "входил в спящую ячейку из числа ранее судимых последователей террористического подполья"– сторонников радикальных религиозных взглядов. Но эта информация не подтвердилась.

Напомним, задержанный в Кыргызстане по обвинению в незаконном пересечении границы 27-летний уроженец Чечни Мансур Мовлаев обратился к властям республики с запросом о предоставлении статуса беженца. В настоящий момент его обращение просматривается государственным комитетом национальной безопасности.