Теракты в Пакистане: десятки людей погибли, многие ранены

В Пакистане в двух мечетях произошли взрывы. Погибли не меньше 57 человек, десятки пострадали.

Первый взрыв произошел в мечети в провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном. В результате взрыва погибли 52 человека, еще около 50 человек получили ранения.

«Аль-Джазира» со ссылкой на начальника местной полиции пишет, что бомбу взорвал террорист-смертник.

Террорист взорвал себя посреди толпы, собравшейся возле мечети, чтобы принять участие в процессии, празднующей день рождения пророка Мухаммеда.

«Террорист-смертник взорвал себя внутри процессии, чтобы нанести максимальный ущерб», — сообщил «Аль-Джазире» высокопоставленный сотрудник службы безопасности, пожелавший остаться анонимным, поскольку он не был уполномочен общаться со СМИ.

Другой представитель полиции сообщил, что смертник подорвал себя рядом с полицейским автомобилем, который стоял недалеко от мечети.

Второй взрыв произошел в мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва, также граничащей с Афганистаном. По данным «Аль-Джазиры», там погибли пять человек. Кроме того, в результате взрыва в мечети обрушилась крыша, под завалами оказались люди.

Ни одна группировка пока что не взяла на себя ответственность ни за одно нападение.