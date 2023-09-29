Хафтар приехал в Москву на встречу с Путиным

Мятежный генерал Халифа Хафтар, чьи силы доминируют на востоке Ливии, провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, сообщили его силы и Кремль.

Хафтар, который поддерживает администрацию, конкурирующую с международно признанным правительством Ливии в Триполи, уже давно поддерживает тесные отношения с Москвой и во многом полагается на ЧВК Вагнер.

Хафтар «провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу», сообщила его армия на своей официальной странице в Facebook, не вдаваясь в подробности.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу Хафтара с Путиным. «Они обсудили ситуацию в Ливии и регионе в целом», — сказал он в комментариях, переданных ТАСС.

По данным ливийских СМИ, это была первая встреча между Хафтаром и Путиным с 2019 года.

Хафтар, прибывший в Москву во вторник, во время своего визита уже провел переговоры с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым.

Евкуров регулярно посещал восточную Ливию в последние годы, последний раз 17 сентября он встретился с Хафтаром через несколько дней после сильного наводнения, которое смыло большую часть прибрежного города Дерна, убив тысячи людей и оставив еще тысячи пропавшими без вести.

Неудачное нападение Хафтара на резиденцию поддерживаемого ООН правительства в Триполи в 2019 году в значительной степени опиралось на наемников ЧВК Вагнера, но они не смогли победить поддерживаемые Турцией вооруженные силы Триполи.