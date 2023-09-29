Мусульмане России и Азербайджана: игра на понижение и на повышение

Две новости, о которых стоило бы порассуждать на этой неделе мусульманам России и постсоветского пространства, это история с публикацией кадров избиения сыном Кадырова заключенного, который сжег копию (мусхаф) Корана, и триумф Азербайджана в Карабахе.

Рассуждать долго о первом смысла нет. Мы уже не раз писали, что то ли кадыровцы сами, то ли кто-то за них специально создают им в российском обществе имидж "красной тряпки", всеобщего раздражителя, ненависть к которому выплеснется при первом же удобном случае, и которого скормят толпе, когда ее придется в очередной раз задобрить.

Что гораздо хуже, что этот имидж связывается с имиджем Ислама и мусульман в России, которые вопреки противоположной реальности, начинают всоприниматься обществом чуть ли не как хозяин страны, причем, отмороженный и беспределельный. И этому активно способствуют те прокремлевские блогеры ("росагенты", как их иногда называют некоторые наши братья), которые прямо или косвенно оправдывают идиотизм, подобный тому, что мы наблюдали на уходящей неделе. К слову, тема для отдельного разбора, это то, что по словам Кадырова, Журавель хотел принять Ислам, но вместо того, чтобы помочь ему это сделать, его избили и выложили это в интернет. Хотелось бы услышать компетентную шариатскую оценку этого поступка от исламских богословов...

Но что общего между всем этим и тем, что происходит сейчас в Карабахе? То, что первое это почти идеальный пример того, как не надо делать, а второе - почти столь же идеальный пример того, как надо решать серьезные вопросы.

Потому что с позиций силы, причем, силы собственной, а не делегированной Кремлем для решения его задач, Азербайджан, победив армян, мог бы сейчас сполна расквитаться с ними за унижения и зверства 30-летней давности в Ходжаллы и многих других местах. И тогда бы сейчас в интернете потоком лились видео с расправами и унижениями поверженных армян в стиле Кадырова и Журавля, но с поправкой на еще более брутальную специфику реальной войны.

Однако мы видим, что одержавшее блистательную военно-политическую победу руководство Азербайджана делает противоположное. А именно посылает журналистов снимать видео о том, как азербайджанские полицейские раздают стоящим в пробках армянам продукты и воду, а армянским детишкам сладости, а также интервью с армянскими жителями Карабаха, в которых им предлагают не уезжать из него, а оставаться там в качестве защищенных азербайджанских граждан.

К слову, эти многочисленные интервью, в которых бегущие рассказывают, кто именно их заставляет уезжать, не оставляют никаких сомнений - исход армянского населения из Карабаха, происходящий сейчас, это целенаправленное решение самих армянских властей в то время как власти Азербайджана обращаются к своим гражданам армянской национальности с призывом оставаться.

Именно поэтому большинство этнически армянского населения Карабаха сейчас скорее всего его покинет как зону неопределенности и паники, а вот, что будет дальше, это вопрос. В принципе, руководство Азербайджана вполне может поставить вопрос так, что их никто не изгонял, они уехали сами, но если уж уехали, то пусть больше не возвращаются.

Это тоже было бы логично, но азербайджанское руководство в отличие от "мусульманских лидеров мнений" в России, судя по всему, заботится о своей репутации цивилизационной страны. Поэтому можно предположить, что уехавшим из Карабаха армянам, не замешанным в военных преступлениях, будет предложено вернуться и оформить азербайджанское гражданство, и что, когда пыль уляжется, какая-то их часть воспользуется этим предложением.

Если азербайджанское руководство решит пойти по такому пути, можно предположить, что оно сейчас обзаведется какими-то лояльными общественными деятелями армянской национальности, будь то из числа прозревших армянских блогеров, которые уже пишут открытые письма Алиеву, предлагают свои услуги, или отдельных перевоспитанных и амнистированных лидеров сепаратистов, которые сейчас добровольно сдаются в плен. О том, чтобы они возглавили какую-то автономию, уже конечно речи не идет, потому что карабахские армяне отвергли этот шанс, когда Азербайджан его им давал, из-за чего азербайджанцам пришлось решать этот вопрос слишком дорогой ценой. Тем не менее, можно предположить, что в местных органах власти появятся какие-то специальные представители армянской общественности, которых будут демонстрировать миру в подтверждение того, что в Азербайджане и Карабахе есть армяне и они там хорошо живут.

Так или иначе, но в любом случае азербайджанское руководство стремится решить вопрос армян Карабаха максимально цивилизованно, чтобы создать себе максимально выигрышное реноме. В то время, как в России фигуры, ассоциирующиеся с Исламом, делают все, чтобы создать российским мусульманам реноме дикарей и отморозков.

А ведь когда-то россияне, включая и часть российских мусульман, смотрели на Азербайджан как на страну "торговцев помидорами", рассматривая себя при этом как сверхдержаву. Но сегодня мы видим наглядную разницу не только в способности двух стран к эффективному военному решению своих задач (не говоря о том, что Азербайджан это делает на своей, а не на чужой территории), но и в планке политической культуры, которая поднимается руководством для населения в одном случае и опускается донельзя в другом.