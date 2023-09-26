В Махачкале потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева

В Махачкале прошел одиночный пикет с требованием освободить журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева из заключения. Двенадцатого сентября суд признал его виновным в организации финансирования терроризма и приговорил к 17 годам колонии.

Одиночный пикет провёл журналист, корреспондент местного еженедельника "Новое дело" Идрис Юсупов. Он требовал прекратить уголовное преследование Гаджиева и освободить его из заключения, в котором тот находился более четырех лет. Юсупов пикетировал с плакатом с надписью "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Акция прошла в центре города, рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ республики. Сотрудники полиции пикету не препятствовали.

Напомним, Гаджиева обвинили в организации финансировании терроризма во время его работы в дагестанском еженедельнике "Черновик". Суд признал Гаджиева и двух других фигурантов этого дела Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова виновными в финансировании терроризма и приговорил к срокам от 17 до 18 лет.

Судья Южного окружного военного суда Ризван Зубаиров в своем особом мнении выступил с критикой приговора Гаджиеву, программисту Кемалу Тамбиеву и благотворителю Абубакару Ризванову. Зубаиров был одним из трех судей, рассматривавших дело.

Зубаиров в своем особом мнении, в частности, отмечает, что при вынесении приговора суд не учел важные обстоятельства. Так, доказательством финансирования Гаджиевым терроризма признан совершенный им перевод на сумму 16 тысяч рублей на банковскую карту другого человека, хотя защита представила как свидетельство получателя денег, подтвердившего, что они предназначались для покупки авиабилета, так и сам этот билет.

Также Зубаиров подверг сомнению признание публикаций Гаджиева в газете "Черновик" частью деятельности по организации финансирования терроризма, указав, что три назначенные судом экспертизы не нашли в этих текстах признаков экстремизма или оправдания терроризма.