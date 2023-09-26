США до сих пор не выплатили компенсацию жертвам пыток в Абу Грейб - HRW

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Вашингтон в том, что он до сих не предоставил компенсацию или другое возмещение жертвам пыток в печально известной тюрьме Абу-Грейб и другим заключенным в тюрьмах США в Ираке.

«Двадцать лет спустя иракцы, подвергшиеся пыткам со стороны американских военнослужащих, все еще не имеют четкого пути подачи иска или получения какого-либо возмещения или признания со стороны правительства США», - сказала Сара Ягер, вашингтонский директор HRW.

В заявлении, опубликованном в понедельник, американская правозащитная группа заявила, что в период с 2003 по 2009 год 100 000 иракцев находились в плену у США и их союзников, при этом имело место множество задокументированных случаев пыток и жестокого обращения.

США вторглись и оккупировали Ирак в 2003 году, доминируя в стране до 2011 года, когда американские войска официально были выведены.

HRW добавила, что, хотя иракцы выступили с заявлением о жестоком обращении с ними, США проявили «мало признания» и «никакой компенсации».

Талеб аль-Маджли, который содержался в тюрьме Абу-Грейб с ноября 2003 года по март 2005 года, рассказал HRW, что американские силы подвергли его «физическому, психологическому и сексуальному унижению».

Он сказал, что он был одним из иракцев, которых видели на печально известной фотографии пирамиды обнаженных заключенных в капюшонах в Абу-Грейб, которая вызвала протест во всем мире в 2004 году.

«Два американских солдата, мужчина и женщина, приказали нам раздеться донага», - сказал аль-Маджли. «Они свалили нас заключенных друг на друга. Я был одним из них».

Он сказал, что американские силы произвольно задержали его во время рейда на деревню его дяди в октябре 2003 года.

«Они забрали из деревни мальчиков и стариков. Я сказал им, что я гость из Багдада, живу в Багдаде и просто приехал в гости к дяде. Мне надели на голову покрывало и связали запястья пластиковыми стяжками, затем погрузил меня в Хамви».

В докладе Международного комитета Красного Креста (МККК) за 2004 год американские военные признали, что от 70 до 90 процентов людей, находившихся под стражей, были арестованы «по ошибке».

Пытки начались сразу после того, как Аль-Маджли прибыл в Абу-Грейб, через несколько дней после того, как его схватили.

«Они отобрали у нас одежду. Они постоянно издевались над нами, пока нам были завязаны глаза и накинуты капюшоны. Мы были совершенно бессильны», - сказал он. «Меня пытали полицейскими собаками, звуковыми бомбами, огнем и водой».

Аль-Маджли в конечном итоге был освобожден без предъявления обвинений после 16 месяцев пребывания в Абу-Грейбе. В последующие годы HRW заявила, что он перенес тяжелую психическую и физическую травму, а также бедность, кусая себя за руки и запястья, чтобы справиться с перенесенной психической травмой. Он до сих пор делает это, спустя 18 лет после освобождения.

«Это стало психическим заболеванием», - сказал он. «Я делал это в тюрьме, и после того, как вышел из тюрьмы, и продолжаю делать это сегодня. Я стараюсь этого избегать, но не могу. До сегодняшнего дня я не могу носить одежду с короткими рукавами. Когда люди видят это, я говорю: у них ожоги. Я избегаю вопросов.

Аль-Маджли добавил, что он не смог позаботиться о своих детях, которые страдали от проблем со здоровьем и бросили школу после его освобождения.

«Они украли у нас наше будущее», - сказал он.

Аль-Маджли не смог предъявить иск против американских военных или добиться возмещения ущерба через иракскую систему правосудия.

Human Rights Watch написала в Министерство обороны США в июне прошлого года изложение своего дела, но не получила ответа, несмотря на неоднократные попытки принять меры.