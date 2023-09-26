Двое солдат Бахрейна погибли в результате атаки хуситского беспилотника

Военное командование Бахрейна обвинило йеменских боевиков-хуситов в убийстве двух бахрейнских солдат в результате нападения беспилотника на южную границу Саудовской Аравии с Йеменом.

Еще несколько бахрейнских солдат были ранены, говорится в заявлении армии Бахрейна, опубликованном в понедельник официальным агентством новостей Бахрейна. Точное количество раненых солдат не сообщается.

«Этот теракт совершили хуситы, которые направили самолеты на позиции бахрейнских пограничников на южной границе королевства Саудовская Аравия, несмотря на прекращение военных действий между враждующими сторонами в Йемене», — говорится в заявлении бахрейнских военных.

Островное государство Бахрейн является близким союзником Саудовской Аравии, которая уже несколько лет находится в состоянии войны с проиранскими боевиками-хуситами в Йемене.

Хуситы не сразу признали факт совершения нападения. Также не было упоминания о нападении в хуситских пропагандистских СМИ и социальных сетях. Напомним, что переговорщики хуситов ранее в этом месяце провели переговоры с официальными лицами Саудовской Аравии о потенциальном соглашении, открывающем путь к прекращению конфликта в Йемене.

Пока неясно, подорвет ли атака беспилотников и убийство бахрейнских солдат мирные переговоры.

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, предупредила боевиков-хуситов, что «такие повторяющиеся враждебные и провокационные действия не согласуются с позитивными усилиями, предпринимаемыми… для прекращения кризиса и достижения всеобъемлющего политического решения».

Коалиция заявила, что «оставляет за собой право ответить в подходящее время и в соответствующем месте».