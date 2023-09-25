Индия-Канада: убийство сикхского диссидента вызвало дипломатических скандал

Всего несколько дней назад индийское правительство было завалено похвалой со всех сторон после проведения саммита G20 с западными державами в Нью-Дели. Несколькими неделями ранее страна очень гордилась успешной лунной миссией.

Индия стала выглядеть важным партнером Запада, обладая растущим технологическим авторитетом и дипломатическими возможностями, помогающими формировать развивающийся мировой порядок.

Но теперь чары, похоже, были разрушены после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо на прошлой неделе заявил, что индийские агенты могли быть ответственны за убийство канадского сикха.

Хардип Сингх Ниджар, который был связан с движением за независимость Халистана (так сикхи называют свое потенциальное независимое государство), был застрелен в июне. Многие голоса в западных СМИ требуют более жесткой позиции, если обвинение будет доказано.

Индия, похоже, не слишком беспокоится о Канаде, поскольку она быстро выслала канадского дипломата из Нью-Дели и выпустила рекомендации по поездкам своим гражданам, проживающим в Канаде. Индия, похоже, рассчитывает на свою ценность для США, надеясь, что проблема будет решена без серьезных последствий.

Поскольку Индия является ключевым игроком в американском повороте к Индо-Тихоокеанскому региону (стратегии, которая не может быть реализована без сотрудничества с Индией), правительство Моди, безусловно, надеется, что Вашингтон не будет относиться к ней так же, как он относится к другим союзникам в Южной Азии, таким как Пакистан.

Некоторые говорят о "моменте Израиля" для Индии, когда убийства в чужой стране (или обращение с меньшинствами дома) игнорируются из-за стратегического значения страны.

Ссора с Канадой сосредоточена вокруг движения за независимость Халистана, которое стремится создать родину для сикхов в регионе Пенджаб. Правозащитники говорят, что это неотложная проблема прав человека, в то время как Индия изображает движение как угрозу своей территориальной целостности и обвиняет Канаду в предоставлении убежища халистанским экстремистам.

Сообщается, что Ниджар работал над организацией референдума о создании независимого государства Халистан. Для Индии он был не просто сепаратистом, но и обвиняемым террористом, разыскиваемым властями в связи с несколькими нападениями, включая взрыв в кинотеатре в 2007 году.

Дели уже давно обвиняет Оттаву в игнорировании проблем безопасности. В 1985 году Канада была страной отправления для рейса 182 авиакомпании Air India , который был взорван сикхскими экстремистами, в результате чего погибли все 329 человек на борту, в основном канадцы индийского происхождения. Хотя несколько человек были арестованы и преданы суду по этому делу, в конечном итоге был осужден только один : Индерджит Сингх Рейат, механик, живший в Британской Колумбии. Он был условно-досрочно освобожден в 2017 году.

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди, похоже, посылает миру сигнал о том, что оно готово убивать диссидентов даже на улицах западных городов. В Канаде правительство Трюдо подняло ставку, публично озвучив эту проблему.

Хотя поддержка канадцев-сикхов важна для Трюдо, его действия подчеркивают еще один важный момент: насколько далеко западные государства могут позволить своим стратегическим союзникам заходить в насильственном преследовании своих диссидентов? Должен ли канадский закон и порядок стать жертвенным агнцем только для того, чтобы умиротворить союзника США?

Ситуация оказывает огромное давление на США, особенно на президента Джо Байдена, который наглядно продемонстрировал свою любовь к Моди на недавнем саммите G20. Но Канада также является важным союзником США. И хотя Индия ранее вызывала международное сочувствие из-за "угроз", исходящих из Пакистана, западная общественность вряд ли отнесется благосклонно к преследованию сикхов, сообщества, которое хорошо интегрировано на Западе.

Пока что Индия не получила такого же резкого глобального порицания, как Россия из-за политических убийств, вроде убийства Александра Литвиненко в 2006 году на британской земле, или Саудовская Аравия из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Но она вряд ли совсем избежит последствий, если Канада предоставит веские доказательства в поддержку своих обвинений. США могли бы использовать эту возможность, чтобы мягко дисциплинировать режим Моди, который, как правило, заставляет западные государства чувствовать себя некомфортно из-за своей ситуации с правами человека и несовершенной демократией.

Тогда США придется взять на себя бремя спасения своего партнерства с Нью-Дели, одновременно давая понять, что такие операции недопустимы. Власти будут более пристально следить за индийским государством и деятельностью хиндутвы. На пороге укрепления своего статуса западного союзника Индия была определена как угроза безопасности.