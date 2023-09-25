Россия: лоскутная империя трещит по швам

Незадолго до ее распада Австро-Венгрию называли "лоскутной империей", потому что она была словно соткана из разных лоскутов или частей, швы между которыми трещали от их устремлений в разные стороны.

Последние новости наглядно свидетельствуют о том, что сегодня лоскутной империей, которая трещит по швам, является именно Россия. И вот лишь несколько подтверждений этого:

- самый популярный якутский фильм "Айта" был запрещен к прокату российскими властями, что вызвало в Якутии протесты

- промосковский наместник в Башкортостане Радий Хабиров был вынужден приостановить строительство православного храма на месте древнего городища "Башкорт" из-за протестов башкирской общественности

- промосковский наместник в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне дети не будут учиться по новому учебнику истории, оправдывающему депортацию чеченцев Сталинам

- депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил запретить в России забой конины, которая является традиционной пищей ряда ее коренных народов

- межэтнические и межконфессиональные конфликты на бытовой почве, а также из-за никабов и т.д. не уходят с информационной повестки, несмотря на т.н. "СВО".

Причем, приведенный список наглядно демонстрирует, что русские шовинисты не могут ужиться не только с мусульманами - они настраивают против себя и якутов, также, как периодически аналогичным образом настраивают против себя калмыков, бурятов, финноугров и т.д. И если про таджиков или узбеков можно сказать, что они иммигранты и не должны иметь голоса в этой стране, то про удмуртов, якутов, тувинцев и т.д., которые являются завоеванными Россией нациями, живущими на землях своих предков, этого сказать не получится.

Тем более так не может стоять вопрос о миллионах мусульман, живущих на землях своих предков в Кавказе и Идель-Урале, противоречия которых с "русским миром" становятся все острее день ото дня.

Поэтому надо четко понимать, что современная Россия - это лоскутная империя. А значит, ее ждет такая же участь, как и предшествовавшие лоскутные империи.

Наша же задача подготовиться к жизни после России, а не спасать ее ценой своих жизней, расчитывая на благодарность, которой никогда не было и не будет.