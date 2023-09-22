Индонезия: блогершу приговорили к тюремному заключение за басмаллу перед поеданием свинины

Тиктокершу из Индонезии приговорили к двум годам лишения свободы из-за видео, на котором она читает басмаллу (слова "Бисмиллях") и ест свинину.

Блогершу Лину Мукерджи признали виновной в «распространении информации, направленной на разжигание ненависти к религиозным лицам и конкретным группам», сообщает CNN.

Мукерджи также назначили штраф 250 миллионов индонезийских рупий (примерно 16 250 долларов).

«Я знаю, что была неправа, но я действительно не ожидала такого наказания», — цитирует Мукерджи издание. На ее страницу в тиктоке подписано больше двух миллионов человек.

Мукерджи, которая идентифицирует себя как мусульманку, имеет в социальных сетях более 2 миллионов подписчиков.

Известная своими видеороликами о образе жизни и еде, показывающими, как она пробует различные блюда, она получила негативную реакцию из-за видео, которым она поделилась в TikTok в марте. Там она сидит за обеденным столом и произносит «Бисмиллях» (Во имя Аллаха), прежде чем съесть хрустящую свиную шкурку.

На видео, которое, по словам Мукерджи, было снято во время ее путешествия по Бали, показано, как она пробует баби гулинг, популярную уличную еду, состоящую из риса и кусков жареной на вертеле свинины с шкварками, подаваемыми с овощами.

Она говорит в камеру и гримасничает, пробуя кусок свинины.

Видео собрало миллионы просмотров, но было осуждено религиозными группами, в том числе Советом улемов Индонезии, высшим мусульманским духовным органом страны, который издал постановление, назвав его «кощунственным».

Оно также вызвало публичную жалобу, которая спровоцировала полицейское расследование, в результате которого Мукерджи был привлечен к ответственности.