Израиль убил шестерых палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа

Израильские силы убили по меньшей мере пять палестинцев во время двух рейдов на оккупированном Западном Берегу и еще одного палестинца в ходе отдельного инцидента в блокированном секторе Газа за последние 24 часа в ходе последнего всплеска насилия на оккупированных территориях.

Во вторник израильские силы совершили набег на лагерь беженцев Дженин на севере Западного берега и убили четырех палестинцев. По словам представителей палестинского здравоохранения, еще около 30 человек были ранены.

Четверо убитых были опознаны как Махмуд Саади, 23 года; Махмуд Арарави, 24 года; Раафат Хамайсе, 22 года; и Атта Муса, 29 лет.

Рано утром в среду израильские силы совершили налет на лагерь беженцев Акабат Джабр в Иерихоне. В заявлении военных говорится, что солдаты открыли огонь по палестинцу, который бросал в них взрывчатку.

Министерство здравоохранения Палестины идентифицировало мужчину как 19-летнего Заргама аль-Ахраса.

В секторе Газа убитым палестинцем оказался 25-летний Юсеф Салем Радван. Он был застрелен израильскими войсками к востоку от Хан-Юниса в секторе Газа, сообщают палестинские СМИ.

Израильские военные не подтвердили убийство в секторе Газа, но заявили, что «мятежники» собрались рядом с забором, отделяющим сектор Газа от Израиля, и что «мятежники привели в действие ряд взрывных устройств». Военные также не предоставили подробностей о погибших в Дженине, за исключением того, что они совершили атаку с помощью беспилотника.

Насилие произошло после того, как поздно вечером в воскресенье Израиль объявил, что он будет держать КПП Бейт-Ханун (называемый Израилем «Эрез») закрытым после вспышки пограничных протестов и «оценки безопасности», проведенной представителями министерства обороны.

«Возобновление открытия контрольно-пропускного пункта будет подлежать постоянной оценке с учетом развития ситуации в регионе», — заявил COGAT, подразделение министерства обороны Израиля, отвечающее за гражданские дела Палестины.

Закрытие Бейт-Хануна, единственного пешеходного перехода из анклава в Израиль, привело к тому, что около 18 000 палестинцев из Газы, получивших израильские разрешения на работу, не смогли получить доступ к своей работе.