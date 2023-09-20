Судан: новый фронт российско-украинской войны -CNN

Украинские спецслужбы, вероятно, стояли за серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против поддерживаемо суданского ополчения, поддерживаемого ЧВК Вагнер. Это случилось недалеко от столицы Судана, как показало расследование CNN. Тем самым, можно сказать, что российско-украинская война получила неожиданное африканское измерение.

Несколько дней назад в интернете распространились видеозаписи, на которых беспилотники наносят удары по боевикам Сил быстрого реагирования (СБР) - суданского ополчения, пользующегося поддержкой ЧВК Вагнер.

Шесть ударов беспилотников были нацелены на пикапы, проезжавшие по мосту Шамбат. Восемь других дроонов напали на припаркованные автомобили, здания и вооруженных людей в Омдурмане и западном пригороде Омбада, где суданские военные за последние недели провели серию воздушных налетов на позиции СБР.

На одном из видеороликов видно, как минимум трое иностранных боевиков совершают налет на здание. В клипе, очевидно записанном на нательную камеру, солдаты были в очках ночного видения, а у одного из солдат, судя по всему, была ракетная установка. Снимок с воздуха, показывающий солдат, наступающих на здание, был геолоцирован CNN в районе Омдурмана, недалеко от того места, где произошли удары беспилотников.

В беседе с CNN украинский военный источник охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атаками Киев, источник ответил лишь, что «вероятно, ответственность несут украинские спецслужбы».

CNN не смог независимо подтвердить причастность Украины к серии ударов. Но видеоматериалы, полученные CNN, выявили отличительные черты атак дронов в украинском стиле.

Два коммерчески доступных дрона, широко используемые украинцами, участвовали как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден текст на украинском языке. Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана и вообще для Африки.

Тайные удары Украины в Судане ознаменовали бы драматическое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы, пишет CNN. Мало того, что Украина продолжает контрнаступление на оккупированных юге и востоке страны, она еще и устроила серию атак беспилотников вглубь территории России. Но теперь, кажется, Украина готова к войне в Африке.

Украина официально не взяла на себя ответственность за атаки, которые были запечатлены на кадрах беспилотника. Отрывки этих видеороликов циркулируют в социальных сетях с четверга. Кадры наземной операции ранее не публиковались.

Высокопоставленный суданский военный источник заявил, что он «не знал об украинской операции в Судане» и не верит в это.

Многие официальные лица США, похоже, тоже не знали о предполагаемом инциденте и выразили удивление по поводу предположения, что удары и наземная операция могли быть проведены украинскими силами.

Дроны с видом от первого лица (FPV) позволяют пилотам наблюдать за операцией с точки зрения дрона, надев очки или используя монитор для просмотра прямой трансляции. То, что похоже на дрон DJI MAVIC 3, можно увидеть на видео, на котором сняты удары дрона по СБР. Оба типа дронов коммерчески доступны и широко используются украинскими вооруженными силами.

Дрон DJI MAVIC 3 имеет максимальную дальность полета 30 километров, дальность передачи видео 15 километров и время полета 46 минут, что указывает на то, что пилот управлял дроном будучи в городе.

На видео с монитора контроллера дрона виден текст на английском и украинском языках, в том числе «Зупинити» ("остановить"). Оператора дрона, который выглядит иностранцем, также можно увидеть в отражении диспетчера, но оператор одет в балаклаву и его невозможно идентифицировать.

Британский исследователь, который управляет Caliber Obscura, веб-сайтом, который идентифицирует оружие, проанализировал отснятый материал для CNN и сказал, что устройство соответствует тем же устройствам, которые украинские силы используют для управления дронами DJI MAVIC.

CNN геолоцировала места мелкомасштабных атак и наземных операций, показанных на видео с дронов, но не смогла независимо проверить дату, когда эти видео были сняты. Несколько ударов по мосту Шамбат, соединяющему Омдурман и Хартум, похоже, совпали с местными сообщениями в социальных сетях о нападении 8 сентября.

По словам другого высокопоставленного суданского источника, удары произошли всего через два дня после того, как ЧВКУ Вагнер содействовало доставке крупного конвоя с оружием в Судан через гарнизон СБР в Аль-Зуруге, на юго-западе страны, недалеко от границы с Чадом. Чиновник сообщил CNN, что большое количество транспортных средств, в том числе несколько грузовиков с оружием Вагнера, прибыло в Зуруг 6 сентября. CNN получила спутниковые снимки, на которых видно более 100 транспортных средств, включая десятки грузовиков, в тот же день в гарнизоне. Суданские источники сообщили о конвое с оружием.

Два чадских военных информатора рассказали CNN, что конвой проследовал через Чад в Зуруг, что будет сигнализировать о расширении сферы влияния России и Вагнера в Африке, которая, как широко известно, включает Мали, Судан, Центральноафриканскую Республику и Ливию.

CNN ранее сообщала, что, согласно источникам, Вагнер снабжал СБР ракетами класса «земля-воздух», поддерживая военизированные формирования СБР и их лидера Мохамеда Хамдана Дагало – широко известного как Хемедти – в борьбе за власть с генералом Абдель Фаттахом аль -Бурханом, военным правителем Судана и главой его вооруженных сил.

Вим Звейненбург, руководитель проекта по гуманитарному разоружению в голландской миротворческой организации PAX, сказал, что это первый раз, когда дроны, идентифицированные CNN, были замечены в Африке.

«Такие (FPV) барражирующие дроны впервые наблюдаются на африканском континенте», — сказал Звейненбург, который специализируется на новых военных технологиях, включая дроны. «Однако за последний год мы наблюдаем рост использования таких дронов в Украине».

После полномасштабного вторжения России в Украину Звиненбург заявил, что как украинские, так и российские силы экспериментируют с беспилотниками FPV, оснащая их реактивными гранатами. Высокоманевренные и точные боеприпасы могут нести достаточно большую полезную нагрузку, чтобы уничтожить транспортное средство. Хотя дроны ранее использовались для сброса бомб в Эфиопии, Нигерии и Ливии, использование коммерческих дронов, которые взрываются при ударе, является новым явлением в Африке, добавил он.

Напомним, что до вспышки насилия этой весной Бурхан и Хемедти были союзниками в военной хунте, которая свергла международно признанное переходное правительство в 2021 году. Военное правительство Судана получало поддержку Вагнера в прошлом, но с годами Хемедти стал предпочтительным союзником ЧВК в стране.

Когда начались боевые действия, вагнеровцы полностью отказались от армии Судана, поддержав Хемедти и его бойцов в конфликте.

CNN раскрыла маршруты поставок оружия, которые помогают поддерживать этот конфликт, проходящие через ключевые транзитные пункты Вагнера: российскую военно-воздушную и военно-морскую базу в сирийском прибрежном регионе Латакия, базы Вагнера в Ливии и аэропорт Банги в Центральноафриканской Республике.

ЧВК Вагнер имеет значительное присутствие в ЦАР, а также на значительной части восточной Ливии, которая граничит с Суданом и где мятежный генерал Халифа Хафтар контролирует огромные территории.

«Около 90% оружия СБР поступило от Вагнера», — сообщил CNN высокопоставленный суданский источник, добавив, что поставки вагнеровцами оружия СБР продолжаются, несмотря на смерть лидера группировки наемников Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина в авиакатастрофе 23 августа.

В контексте нового расследования CNN многие вспомнили почти незамеченную августовскую новость из Судана, которую сложно подтвердить или опровергнуть. Тогда суданский военный источник сообщил, что техническая группа из восточноевропейской страны прибыла на военную базу Вади Сайдна в городе Омдурман для проведения технического обслуживания самолетов местных ВВС.

Издание Al Arabiya/Al Hadath со ссылкой на местный источник в городе Порт-Судан на востоке страны утверждало, что техническая команда состояла из украинцев.

В ходе борьбы с Россией Киев придает стратегическое значение углублению связей за рубежом, в том числе между африканскими странами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за последний год совершил три поездки на континент, посетив более 10 стран.

«Россия очень старается удержать страны в своей орбите посредством принуждения, взяточничества и страха... У России есть два инструмента для ее работы в Африке, самые мощные из них — пропаганда и Вагнер», — сказал Кулеба в недавнем интервью агентству Франс-Пресс. .

«Наша стратегия заключается не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку из-под контроля России», - добавил он.

Что ж антиколониализм, за который на словах ратует Кремль, может выглядеть и вот так.