Третья Карабахская война закончилась?

Начавшая вчера военная операция Азербайджана по установлению конституционного порядка в Нагорном Карабахе судя по всему близка к завершению. И это хорошая новость.

Утром 20 сентября "минобороны" непризнанной НКР сообщило, что бои в Нагорном Карабахе продолжаются по всей линии соприкосновения и обвинило армию Азербайджана в ударах по объектам гражданской инфраструктуры. В Минобороны Азербайджана утверждают, что обстреливают только военные объекты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна продолжит операцию в карабахском анклаве до тех пор, пока армянские сепаратисты не сложат оружие. Это был ответ Алиева госсекретарю США Энтони Блинкену после того, как США призвали Баку прекратить боевые действия.

Говоря об армянских вооруженных силах в Карабахе, их растущих провокациях в последние месяцы и так называемых «президентских выборах» режима, Алиев заявил, что Баку вынужден был начать "антитеррористические меры", чтобы предотвратить эти действия.

Со вчерашнего дня Третья Карабахская напоминает какую-то стрельбу в тире. Азербайджанское военное превосходство совершенно очевидно, удары по армянским позициям невозможно даже сравнить с ответными ударами армян. Тем не менее, как минимум один погибший мирный житель есть и у азербайджанской стороны, им стал житель Шуши, погибший в результате минометного огня. С армянской стороны также сообщается о нескольких погибших гражданских, включая мэра города Мартуни.

С оглядкой на военное превосходство Баку не мудрено, что НКР уже согласилась сдаться. Ее власти приняли предложение российских миротворцев (переданное Азербайджаном естественно) о прекращении огня, говорится в заявлении информационного центра непризнанной республики.

«В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери. К сожалению, арцахская сторона также имеет потери и раненых, а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Сил обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических узлов дорог», – говорится в заявлении.

В связи с этим сепаратистская администрация Карабаха «принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня».

Боевые действия, согласно договоренностям с российской стороной, должны быть прекращены в 13:00 20 сентября.

Также в заявлении говорится о полном разоружении армии Карабаха и выводе тяжелой техники с территории непризнанной республики.

Вопросы с Азербайджанской стороной о реинтеграции и обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече армянского населения с властями Азербайджана в городе Евлах 21 сентября.

На данный момент это лучший возможный вариант развития событий. И если Третья Карабахская война закончится на этом, можно сказать, что повезло и азербайджанцам и армянам.