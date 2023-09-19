Третья Карабахская война началась

Итак, Третья Карабахская война, в ожидании которой мы все были последние недели (а то и месяцы) все же началась. Исследователь конфликтов на Южном Кавказе Лоренс Броерс сравнивает начавшуюся операцию с хорватской операцией "Буря" (в ходе которой хорваты зачистили от сербских сепаратистов Книнскую Краину), хотя Баку в духе времени предпочитает называть ее "антитеррористической операцией".

«Цель состоит в том, чтобы обеспечить вывод армянских войск с суверенной территории Азербайджана, пресечь крупномасштабные провокации и выполнить положения трехстороннего соглашения 2020 года», — заявило во вторник министерство обороны Азербайджана, имея в виду договор, положивший конец Второй карабахской войне.

Непосредственной причиной стала гибель шести азербайджанцев (четыре полицейских и двое гражданских лиц), о которой сообщалось вчера вечером. Их автомобиль подорвался на "мине, заложенной в тоннеле, строящемся незаконными армянскими вооруженными формированиями", говорится в заявлении Баку.

В Азербайджане заявили, что инцидент произошел «в зоне временного размещения российского миротворческого контингента». Сотрудники полиции были убиты по дороге в Шушу, отбитую у армян в 2020 году.

Однако и задолго до этого Азербайджан обвинял Армению в нарушении огня и создании укреплений. Подготовка к военной операции включали в себя всплекс воздушных поставок оружия из Израиля и скопление азербайджанских войск у линии разграничения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о ракетных и артиллерийских обстрелах по всей линии фронта вокруг горного анклава, в то время как Баку заверил, что на Лачинской дороге — единственном сухопутном маршруте, соединяющем Армению с Карабахом — и других направлениях, для эвакуации мирного населения Карабаха создан гуманитарный коридор.

"Сепаратистский режим в Карабахе должен быть распущен", - говорится в отдельном заявлении МИД Азербайджана, подчеркивая, что "единственным путем" к миру в регионе является "полный вывод армянских войск".

Сообщается, что российский "миротворческий" контингент и турецкие наблюдатели были проинформированы. Турция ожидаемо заявила, что поддерживает Азербайджан. А вот вопрос, который зададут многие, по словам Броерса — это цена молчаливого согласия России. Раздражение России жалобами Армении на Кремль также создает идеальный фон для такой операции.

Кстати, первые заявления Пашиняна могут указывать на то, что он все таки решил избавить Армению от головной боли в виде "Арцаха" (НКР). Естественно, в потере Карабаха он обвинит Азербайджан и Россию, но для самой Армении это будет скинутый груз с плеч, после которого она наконец то сможет нормально сосуществовать с соседями.

В общем, желаем Азербайджану как можно скорее восстановить территориальную целостность и конституционный порядок, надеемся на как можно меньшее число жертв среди гражданских, а Армении желаем избавиться от губительных иллюзий и начать наконец то жить в мире с соседями.

События развиваются бурно, так что мы еще будем информировать и анализировать все происходящее в последующие дни.