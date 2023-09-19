Третья Карабахская война началась

Итак, Третья Карабахская война, в ожидании которой мы все были последние недели (а то и месяцы) все же началась. Исследователь конфликтов на Южном Кавказе Лоренс Броерс сравнивает начавшуюся операцию с хорватской операцией "Буря" (в ходе которой хорваты зачистили от сербских сепаратистов Книнскую Краину), хотя Баку в духе времени предпочитает называть ее "антитеррористической операцией".
«Цель состоит в том, чтобы обеспечить вывод армянских войск с суверенной территории Азербайджана, пресечь крупномасштабные провокации и выполнить положения трехстороннего соглашения 2020 года», — заявило во вторник министерство обороны Азербайджана, имея в виду договор, положивший конец Второй карабахской войне.
Непосредственной причиной стала гибель шести азербайджанцев (четыре полицейских и двое гражданских лиц), о которой сообщалось вчера вечером. Их автомобиль подорвался на "мине, заложенной в тоннеле, строящемся незаконными армянскими вооруженными формированиями", говорится в заявлении Баку.
В Азербайджане заявили, что инцидент произошел «в зоне временного размещения российского миротворческого контингента». Сотрудники полиции были убиты по дороге в Шушу, отбитую у армян в 2020 году.
Однако и задолго до этого Азербайджан обвинял Армению в нарушении огня и создании укреплений. Подготовка к военной операции включали в себя всплекс воздушных поставок оружия из Израиля и скопление азербайджанских войск у линии разграничения.
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о ракетных и артиллерийских обстрелах по всей линии фронта вокруг горного анклава, в то время как Баку заверил, что на Лачинской дороге — единственном сухопутном маршруте, соединяющем Армению с Карабахом — и других направлениях, для эвакуации мирного населения Карабаха создан гуманитарный коридор.
"Сепаратистский режим в Карабахе должен быть распущен", - говорится в отдельном заявлении МИД Азербайджана, подчеркивая, что "единственным путем" к миру в регионе является "полный вывод армянских войск".
Кстати, первые заявления Пашиняна могут указывать на то, что он все таки решил избавить Армению от головной боли в виде "Арцаха" (НКР). Естественно, в потере Карабаха он обвинит Азербайджан и Россию, но для самой Армении это будет скинутый груз с плеч, после которого она наконец то сможет нормально сосуществовать с соседями.
В общем, желаем Азербайджану как можно скорее восстановить территориальную целостность и конституционный порядок, надеемся на как можно меньшее число жертв среди гражданских, а Армении желаем избавиться от губительных иллюзий и начать наконец то жить в мире с соседями.
События развиваются бурно, так что мы еще будем информировать и анализировать все происходящее в последующие дни.