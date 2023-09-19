В затопленной Дерне начались народные митинги протеста

Сотни протестующих собрались в пострадавшей от стихийного бедствия Дерне в Ливии в понедельник, обвиняя власти в пренебрежении после того, как огромное наводнение опустошило прибрежный город и унесло жизни тысяч людей.

Демонстранты собрались возле главной городской мечети и скандировали лозунги против парламента восточной Ливии и его лидера Агилы Салеха .

«Народ хочет падения парламента», «Агила — враг Аллаха», «Кровь мучеников не проливается напрасно» и «Воры и предатели должны быть наказаны», — кричали они.

В заявлении, зачитанном от имени протестующих, содержится призыв к «скорейшему расследованию и судебному иску против виновных в катастрофе».

Они также потребовали открытия офиса Организации Объединенных Наций в Дерне и начала «восстановления города плюс компенсацию пострадавшим жителям», а также проверки нынешнего городского совета и предыдущих бюджетов.

«Те, кто выжил в городе, в том, что осталось от города, против тех, кто принес в город смерть и разрушения», — написал аналитик Анас эль-Гомати в X (ранее Twitter) под фотографиями разрушений.

Согласно изображениям, опубликованным в социальных сетях и ливийских СМИ, некоторые протестующие прошли маршем к дому, предположительно принадлежавшему непопулярному мэру Дерны Абдулмуниму аль-Гайти, и подожгли его.

Телеканал «Аль-Масар» сообщил, что глава восточного правительства Усама Хамад распустил совет Дерны и приказал провести расследование.

Политики и аналитики говорят, что хаос в Ливии после падения 2011 года и убийства Муаммара Каддафи отодвинул поддержание жизненно важной инфраструктуры на второй план.

10 сентября две дамбы, в которых, как сообщалось еще в 1998 году, появились трещины, прорвались после того, как ураган Даниэль обрушился на восточную Ливию, вызвав разрушительный и смертоносный поток, пронесшийся по городу с населением 100 000 человек.

В результате погибли более 3330 человек, еще тысячи пропали без вести.