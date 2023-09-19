Кувейтского туриста избили до потери сознания в турецком Трабзоне

В Турции был задержан мужчина в связи с нападением на кувейтского туриста в северном городе Трабзон.

Видеоклип субботнего инцидента стал вирусным в арабском мире, вызвав всеобщее возмущение.

На видео мужчина, предположительно турок, участвует в ожесточенной дискуссии с гражданином Кувейта, после чего бьет его по лицу.

Турист, опознанный как 46-летний Мохаммед аль-Аджми, по всей видимости, упал на землю без сознания, к ужасу своей семьи и прохожих.

В судебной системе Турции заявили, что расследование инцидента начато.

В официальном заявлении городских властей говорилось: «Между двумя иностранными туристами произошла словесная ссора, при этом гражданин Турции посчитал, что двое туристов оказывают сопротивление полицейским, которые вмешались, чтобы урегулировать спор. Гражданин Кувейта внезапно ударил туриста, что привело к его травме».

Аль-Аджми получил медицинскую помощь в связи с травмами головы, но был выписан позже в воскресенье после того, как сотрудники службы безопасности Трабзона проверили мужчину.

Власти города извинились перед гражданином Кувейта, заявив: «Этот досадный инцидент никоим образом не поддерживается жителями Трабзона, и [преступник] не представляет доброе гостеприимство Трабзона и Турции».

Хотя мотивы этого инцидента не ясны, нападения на арабских туристов в Турции и раньше происходили на фоне роста ксенофобии.

Трабзон, популярное туристическое направление среди граждан стран Персидского залива, известен своим мягким летним климатом и природной красотой.

Инцидент вызвал возмущение в странах Персидского залива. Несколько законодателей в Кувейте призвали министра иностранных дел принять меры и предоставить Аль-Аджми и его семье защиту до тех пор, пока они не вернутся в Кувейт.

В субботу в Стамбуле прошла акция протеста, организованная Турецкой ассоциацией за свободу мысли и права на образование (ÖZGÜR-DER), осуждающая расизм, предрассудки и антииммигрантские настроения.

В последние годы в Турции наблюдается рост антиарабских настроений, в основном направленных против сирийских беженцев, бежавших от разрушительной гражданской войны в своей стране.

Сирийцы, которых в Турции насчитывается около 4 миллионов человек, подвергаются физическим и словесным нападениям и широко распространенной дискриминации.