Синай: семь египетских солдат погибли в результате взрыва на базе ПВО

Семь египетских солдат погибли в результате взрыва на базе ПВО в северном Синае в воскресенье, сообщает Аль-Араби аль-Джадид.

Причина взрыва еще не определена, а военные и медицинские источники сообщают, что они «не уверены», был ли это террористический акт или техническая неисправность.

Среди погибших оказались трое офицеров - майоры ПВО Абдур-Рахман Махмуд Аль-Зухри Раби и Дия Аляа ад-Дин Саад, а также подполковник ПВО Хишам Дарбаз.

Новобранцы ПВО Хильми Юнис, Махмуд аль-Фишави, Сабер Эйд и Нур аль-Санхури также погибли.

Их тела были перевезены в военный госпиталь Аль-Ариш, а затем в родные города для захоронения.

Египетские военные пока не сделали заявления, подтверждающего инцидент.

Синайский полуостров, который имеет сухопутную границу с Израилем, часто становился местом нападений на дислоцированных там египетских силовиков.

Синай, расположенный на северо-востоке Египта, уже более десяти лет страдает от группировки «Исламское государство» и повстанческих движений, связанных с Аль-Каидой.

Мятеж усилился в 2013 году после свержения избранного президента Мухаммеда Мурси в результате военного переворота, возглавляемого нынешним президентом Египта Абдуль Фаттахом ас-Сиси.

Нападения в основном ограничились северной частью полуострова и не распространились на его южный регион, популярный среди туристов и приезжих.

Хотя официальной информации о погибших нет, за прошедшие годы в подобных инцидентах погибли сотни силовиков, мирных жителей и боевиков.