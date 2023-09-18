От перемены мест слагаемых или как изменить сумму

"Жив или не жив - вот в чем вопрос". Пока одни в предвкушении новостей из Джохара (Грозного), другие их столь же боятся.

Понять можно и тех, и других. Одни, видя бессилие людей, возлагают надежды на Божью справедливость в отношении тиранов. Другие, чье благосостояние и даже жизнь связаны с этими тиранами, боятся все потерять.

Но по факту для большинства в данном случае было бы верно руководствоваться принципом "от перемены мест слагаемых сумма не изменяется". Мы видели как Хафиза Асада сменил Башар Асад, а Северной Кореей сегодня правит уже третье поколение Кимов. Тираны смертны, как и все люди, и это не может не радовать, но к сожалению, созданные ими угнетательские режимы нередко переживают их.

Поэтому, думая об этом, не надо позволять эмоциям затмевать свой разум, и надо сразу думать не только о том, "кто", но и о том, "что".

С этой точки зрения на территории Российской Педерации, как ее недавно назвал Дмитрий Песков, принципиальной сегодня может быть смерть только одного тирана. И то, не потому, что он является персональным источником происходящего зла (это далеко не так), а потому, что как раз у него очевидных наследников (пока) нет, а значит, его смерть может привести к началу схватки за власть между различными группировками внутри и около Кремля, что в свою очередь может привести к краху всей этой системы. Причем, что это реально показал недавний пригожинский мятеж.

Но и тут надо понимать, что если в этот момент в политические процессы не вмешаются силы, представляющие собой альтернативу этой системе, то она рано или поздно пересоберется - не через месяц, так через год. И все продолжится по новой, только не с Путиным, а с Патрушевым, не с Кадыровым, а с Демильхановым. Или с любыми другими, потому что конкретные фамилии и личности здесь вообще не решают ничего кроме как для тех, кто с ними связан.

Поэтому, тем, кто делает сегодня ду'а, советуем делать их правильно - об устранении не только тиранов, но и системы их власти, и даровании успеха тем, кто может создать ей подлинную альтернативу. А лучше не ограничиваться такими ду'а, а по возможности участвовать в создании этих альтернатив.