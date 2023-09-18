Наводнение в Ливии: четверть зданий в городе Дерна разрушена

По данным ливийских СМИ, внезапное наводнение, вызванное ураганом Даниэль, разрушило по меньшей мере 891 здание в прибрежном городе Дерна в Ливии.

Шторм вызвал обрушение двух дамб, вызвав наводнения в реке, текущей от восточных Зеленых гор Ливии через город в море, сметая целые кварталы. Более 11 300 человек погибли и более 10 000 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Наводнение разрушило большую часть города. Ливийские государственные СМИ сообщили, что, по оценкам, еще 211 зданий также были частично повреждены в результате стихийного бедствия.

Около 398 других зданий были затоплены грязью, в результате чего десятки тысяч выживших остались без крова и места, где можно было бы ночевать.

Наводнение также нанесло ущерб школам, дорогам и больницам, еще больше усугубив проблемы, с которыми сталкиваются выжившие, а также затруднив доставку экстренной помощи в наиболее пострадавшие районы.

Наводнение также оказало воздействие на исторические объекты и объекты культурного наследия. Ущерб нанесен объекту всемирного наследия ЮНЕСКО в древней провинции Киренаика, на склонах Зеленых гор.