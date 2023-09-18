Хунты Сахеля официально оформили военный союз

Мали, Буркина-Фасо и Нигер подписали пакт о взаимной обороне, поскольку три страны Сахеля стремятся помочь друг другу против возможных угроз вооруженного восстания или внешней интервенции.

Хартия, известная как Альянс государств Сахеля, подписанная в субботу, обязывает подписавших ее участников оказывать друг другу помощь – в том числе военную – в случае нападения на любую из них.

«Любое посягательство на суверенитет и территориальную целостность одной или нескольких сторон, подписавших договор, будет рассматриваться как агрессия против других сторон», — говорится в документе. Он также обязывает три страны работать над предотвращением или урегулированием вооруженных восстаний.

«Сегодня я подписал с главами государств Буркина-Фасо и Нигера хартию Липтако-Гурмы, учреждающую Альянс государств Сахеля с целью создания системы коллективной обороны и взаимопомощи», — заявил военный лидер Мали Асими Гойта на своем X аккаунте.

Регион Липтако-Гурма, где сходятся границы Мали, Буркина-Фасо и Нигера, в последние годы был опустошен вооруженным восстанием.

«Этот альянс будет представлять собой сочетание военных и экономических усилий трех стран», - заявил министр обороны Мали Абдулай Диоп журналистам в Бамако, столице Мали.

«Нашим приоритетом является борьба с терроризмом в трех странах».

Вооруженное восстание, вспыхнувшее на севере Мали в 2012 году, в 2015 году распространилось на Нигер и Буркина-Фасо.

Все три государства были членами поддерживаемых Францией объединенных сил альянса G5 Sahel с Чадом и Мавританией, созданных в 2017 году для борьбы с вооруженными группировками, вроде Аль-Каиды и ИГИЛ.

С 2020 года во всех этих странах произошли военные перевороты, последний раз в Нигере, где солдаты в июле свергли президента Мохамеда Базума, который сотрудничал с Западом в борьбе с базирующимися в Сахеле вооруженными группировками.

Западноафриканский региональный блок ЭКОВАС пригрозил военной интервенцией в Нигере из-за переворота, но в последние недели региональный блок смягчил свою военную риторику.

Мали и Буркина-Фасо быстро отреагировали, заявив, что любая подобная операция будет считаться «объявлением войны» против них.