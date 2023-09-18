Эрдоган попросил Маска построить завод Tesla в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил генерального директора Tesla Илона Маска построить завод Tesla в Турции, сообщает государственное агентство Anadolu.

Эрдоган попросил об этом Маска во время встречи в Турецком доме, небоскребе рядом с зданием Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, сообщило турецкое информационное агентство в социальной сети X в воскресенье.

Эрдоган находится в США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Tesla и посольство Турции в Вашингтоне не сразу ответили на запросы информационного агентства Reuters о комментариях.

В августе Tesla выразила заинтересованность в строительстве завода в Индии, который будет производить недорогие электромобили (EV).

В настоящее время Tesla имеет шесть заводов и строит седьмой в северном мексиканском штате Нуэво-Леон, что является частью стремления производителя электромобилей расширить свое глобальное присутствие.

В мае Маск заявил, что автопроизводитель, вероятно, выберет место для нового завода к концу этого года.

Акции Tesla в этом году выросли на 123 процента, и в субботу автопроизводитель заявил, что выпустил свой пятимиллионный автомобиль.

Помимо управления Tesla, Маск также купил X, ранее известную как Twitter, за 44 миллиарда долларов в 2022 году.

Называя себя сторонником свободы слова, Маск выполнил некоторые требования турецкого правительства о цензуре контента в стране.

В других случаях компания возражала против постановлений турецких судов.