Ливия: число погибших от наводнения выросло до 11 300 человек

Число погибших в ливийском прибрежном городе Дерна возросло до 11 300 человек. Поисковые работы продолжаются после мощного наводнения, вызванного прорывом двух плотин во время проливных дождей, сообщил Ливийский Красный Полумесяц.

Мари эль-Дрезе, генеральный секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) в Ливии, сообщила информационному агентству Associated Press, что в этом средиземноморском городе пропали еще 10 100 человек. Ранее органы здравоохранения оценивали число погибших в Дерне в 5500 человек. В результате шторма также погибло около 170 человек в других частях страны.

Мэр Дерны Абдель-Монейм аль-Гайти заявил, что это число может вырасти до 20 000 , учитывая количество затопленных кварталов.

Наводнение уничтожило целые семьи в Дерне в воскресенье вечером и выявило уязвимые места в богатой нефтью стране, которая погрязла в конфликте после восстания 2011 года, свергнувшего долгое время правившего диктатора Муаммара Каддафи.

По словам министра здравоохранения Османа Абдулджалила, в результате шторма также погибло около 170 человек в других частях восточной Ливии, в том числе в городах Байда, Суса, Ум-Разаз и Мардж.