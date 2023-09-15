В Саудовской Аравии пройдет израильско-палестинский "форум мира"

Саудовская Аравия проведет на следующей неделе мероприятие Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ​​ООН), направленное на возобновление палестино-израильского мирного процесса.

Инициатива «День мира ради мира на Ближнем Востоке» пройдет в понедельник в рамках встречи ГА ООН в Нью-Йорке и будет организована Саудовской Аравией, Лигой арабских государств и ЕС при участии Иордании и Египта.

Это происходит на фоне продолжающихся переговоров по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, когда Эр-Рияд заявляет, что палестинская государственность лежит в основе их переговорной стратегии.

Палестинские и израильские официальные лица не будут присутствовать на форуме, но один дипломат ООН заявил The Times of Israel, что эта инициатива «оживит» дремлющий «ближневосточный мирный процесс».

В прошлом году Саудовская Аравия провела еще один форум в ООН, посвященный 2-й годовщине Арабской мирной инициативы – плана признания Израиля в случае достижения палестинской государственности.

Многие считают, что этот процесс Лиги арабских государств подорван так называемыми Авраамическими соглашениями, когда ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан в одностороннем порядке нормализовали отношения с Израилем в 2020 году.

Эр-Рияд настаивает на том, что палестинцы находятся в центре переговоров под руководством США по инициативе нормализации отношений с Израилем, и пригласил делегацию Палестинской администрации в Эр-Рияд, чтобы выдвинуть свои требования.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также подчеркнул в четверг, что Палестина была ключевым моментом в переговорах после сообщений Израиля о том, что Эр-Рияд мало заботит этот вопрос.

Крайне правое правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в которое входят ключевые лидеры поселенцев, уже исключило новый мирный процесс с палестинцами или их государственность. Палестинская администрация не видит никакой надежды в переговорах с нынешней израильской администрацией.