На те же грабли: в Узбекистане снова борются с практикующими мусульманами

По словам источников, на заседании с участием премьер-министра Абдуллы Арипова и председателя Службы государственной безопасности Абдусалома Азизова была выражена обеспокоенность по поводу «роста религиозной радикализации» в стране.

Один из чиновников, участвовавший на этом заседании, сообщил, что на заседании была подвергнута критике усиливающаяся тенденция молиться на рабочем месте, многоженство на основе шариатского брака и посещение религиозных мероприятий среди госслужащих и членов правительства.

«Чиновники должны либо выбрать религию, либо работать на госслужбе», процитировал слова премьер-министра Арипова источник.

По словам премьер-министра, теперь силовики усилят контроль в этой сфере.

Однако пока ни пресс-служба премьер-министра, ни государственная пресса не предоставили никакой официальной информации об этом заседании.

Между тем в нескольких мечетях Узбекистана убавили звук на громкоговорителях.

Бывший имам мечети «Домбрабад» в Ташкенте Шермурод Тогай написал 11 сентября на своей странице в Facebook'е, что власти хотят совсем запретить призывы к молитве из громкоговорителей.

Однако представитель Управления мусульман Узбекистана заявил, что «эта информация не соответствует действительности».

В социальных сетях появилась информация о том, что правоохранительные органы провели обыски в ряде магазинов по продаже религиозной литературы и других религиозных товаров в Ташкенте.

Пользователь Facebook'а по имени Алихонтура Шокирджон написал, что в Сергелийском районе столицы прошел «рейд против бород», в ходе которого были задержаны и приговорены к 15 суткам административного ареста 10 мужчин с бородой.

Также, по данным источников в Узбекистане правоохранительные органы проводят рейды и контролируют магазины, продающие исламскую литературу, парфюмерию и одежду, требуя сменить названия магазинов и убрать вывески на арабском языке.

В 2019 году США вернули Узбекистан в список стран, нарушающих свободу вероисповедания. Однако правительство Узбекистана утверждает, что страна добивается прогресса в этой сфере, закрывая печально известную колонию «Жаслык» и упрощая требования для регистрации и отчетности религиозных организаций.

В целом, похоже, что временная оттепель в Узбекистане, наступившая после смерти Ислама Керимов и с приходом к власти Шавката Мирзиеева, подходит к концу. Власти наступают на прежние грабли, ибо естественно, если людей ставить перед выбором - либо религия либо госслужба и общество - ничем иным, кроме радикализма, это не закончится.