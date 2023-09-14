8000 сирийцев казнены через «военные полевые суды» с 2011 года: СОПЧ

Сирийский режим с 2011 года казнил 7872 человека через военные полевые суды, что не давало обвиняемым права на надлежащую правовую процедуру, сообщила Сирийская сеть по правам человека (СОПЧ) во вторник, 13 сентября.

Военно-полевые суды являются исключительными судебными учреждениями, созданными в 1968 году для суда над солдатами за преступления или неудачи, совершенные во время войны.

Военно-полевые суды подчиняются непосредственно президенту Сирии, министру обороны и руководителям органов безопасности режима.

Сирийский режим начал в значительной степени полагаться на военные полевые суды после начала сирийской революции в 2011 году, используя их как инструмент против гражданских активистов.

После 2011 года офицерам сирийской службы безопасности был предоставлен карт-бланш на передачу гражданских лиц в военные полевые суды.

По данным СОПЧ, по меньшей мере 24 000 человек, арестованных силами режима и исчезнувших, были переданы в военный полевой суд, и их судьба остается неизвестной.

Помимо смертных приговоров, военно-полевой суд вынес почти 7000 решений, результатом которых стало пожизненное заключение с каторжными работами.

Правозащитный орган описывает суд как средство, используемое режимом для «эффективной оптимизации преступлений, связанных с насильственными исчезновениями, а также… устранения и подавления инакомыслия».

Военно-полевые суды не предоставляют обвиняемым права на адвоката или публичное судебное разбирательство, а судебные процессы проводятся тайно с привлечением специализированных судей, не назначенных судебной властью.

СОПЧ также выявила десять различных видов пыток и запугивания, применявшихся судом в отношении задержанных во время суда, которые использовались «стратегическим» образом для вынесения конкретных приговоров.

3 сентября сирийский режим распустил военные полевые суды и передал все незаконченные дела в военную судебную систему.

Правозащитники интерпретировали это решение как способ воспрепятствовать расследованиям Международного Суда (МС) и недавно созданному механизму ООН по установлению судьбы пропавших без вести в Сирии.

Канада и Нидерланды подали иск в Международный суд, обвиняя сирийский режим в нарушении Конвенции против пыток. Первое заседание суда должно состояться в октябре.