ЧВК Вагнера понесла серьезные потери в Центральноафриканской Республике

ЧВК Вагнера понесла значительные потери в Центральноафриканской Республике, сообщает Middle East Eye.

Вагнеровцы в ЦАР воюют на стороне правительства против местных повстанцев.

На фотографиях и видео, просмотренных MEE, видно, как повстанческие силы окружают мертвого российского солдата, видны тайники с деньгами и оружием, а также удостоверения личности.

Источники в оппозиции сообщили MEE, что в ходе столкновений были убиты и другие российские боевики, но вагнеровцы смогли эвакуировать их тела.

Сообщается, что после пригожинского мятежа и гибели (де-факто убийства) всего руководства группировки, вагнеровцы испытывают серьезные проблемы в ЦАР, а местное правительство стало их вытеснять солдатами из Руанды.

По данным источников, боевые действия распространились на восток, север и запад страны, при этом вооруженные оппозиционные группы продвигаются в некоторых регионах, в первую очередь вокруг северо-восточного города Нделе и других районов, известных своими золотыми и алмазными рудниками, которые находятся под защитой ЧВК Вагнера.

Сотни российский наемников появились в ЦАР в 2018 году в поддержку президента Фостена-Арканжа Туадеры в соответствии с условиями соглашения с Россией .

В конце 2020 года, когда Туадере угрожало наступление повстанцев на столицу Банги, к ним присоединились еще сотни. В результате лидер ЦАР стал известен как «президент Вагнер», но, как недавно сообщило издание Africa Confidential , его привязанность к Москве ослабевает.

После многих лет напряженности между ЦАР и бывшей колониальной державой Францией Туадера встретился в среду со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в рамках того, что Париж назвал «возобновлением диалога и позитивной динамикой в ​​двусторонних отношениях».

Абду Буда, представитель повстанческого Союза за мир в Центральноафриканской Республике, входящего в Коалицию патриотов за перемены, заявил, что на прошлой неделе вспыхнули массовые боевые действия между силами повстанцев и наемниками ЧВК, в ходе которых погибли десятки россиян.

Источники в вооруженной оппозиции ЦАР сообщили MEE, что они наступают против правительства и сил ЧВК на севере, востоке и западе страны.

Буда также подтвердил, что наемников постепенно выводят - или, по крайней мере, передислоцируют - из ЦАР.

«Мы считаем, что Вагнер, который оказал полную поддержку правительству в Банги, в настоящее время пытается практиковать постепенный вывод войск из страны из-за международных проблем», — сказал Буда MEE.

«Мы видели, как они уходили из некоторых районов, где их заменили правительственные силы или недавно прибывшие руандийские наемники.

«Мы не знаем, является ли это тактикой передислокации противника или это настоящий вывод войск, поскольку мы видели тысячи руандийских военнослужащих, некоторые из которых являются членами руандийской армии, а некоторые являются наемниками», — добавил Буда.

Представитель СКП заявил, что боевые действия усилились и что силы оппозиции намереваются выступить маршем на Банги и «свергнуть правительство и изгнать всех наемников из нашей страны».