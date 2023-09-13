Зареме Мусаевой сократили тюремный срок на полгода

Верховный суд оккупированной Чеченской республики расщедрился и снизил срок с 5,5 лет до 5 лет колонии-поселения для Заремы Мусаевой, сообщает "Сота". Суд признал смягчающим обстоятельством ее хронические заболевания.

Понятное дело, что для хронически больной пожилой женщины даже 5 лет тюрьмы это невероятно много, но зато российский суд решил показать "гуманизм".

"Я не совершала преступление, у меня не было сил", — цитирует последние слова Мусаевой издание.

Суд заменил отбывание наказания с колонии на колонию-поселение, сообщает "Команда против пыток". Мусаева будет отбывать наказание в Чечне.

Дело Мусаевой по апелляционной жалобе адвокатов Александра Немова и Александра Савина рассматривала тройка судей в Верховном суде Чечни. До заседания двое судей взяли самоотвод — они были знакомы с супругом Зеремы, бывшим федеральным судьей Сайди Янгулбаевым и работали с ним, пишет телеграм-канал "Осторожно новости".

Елена Милашина — на суд не приехала. Она планировала ехать на апелляцию, но передумала после публикации "Командой против пыток" сообщения о ее намерении. Вместо нее редакцию "Новой газеты" представляли другие журналисты.

Адвоката Немова также не было на заседании. Интересы Мусаевой представлял другой защитник – Александр Савин. Перед оглашением апелляционного приговора он заявил о слежке, сообщила "Команда против пыток".

По данным правозащитников, неизвестный сфотографировал адвоката "в лоб" перед кпп Верховного Суда Чечни и быстро удалился.

Зарема Мусаева – мать правозащитника Абубакара Янгулбаева и оппозиционеров Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых, связанных с телеграм-каналом 1ADAT.

В январе 2022 года она была похищена кадыровцами из квартиры в Нижнем Новгороде. После доставления в Грозный ей сначала назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело о нападении на силовика.

4 июля 2023 года суд в Грозном приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии по статье о мошенничестве и насилию по отношению к представителю власти.

Правозащитники считают преследование политически мотивированным, адвокаты неоднократно заявляли о фальсификациях в деле.