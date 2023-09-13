Наводнение в Ливии: спасатели извлекли уже 2000 тел в Дерне

По состоянию на среду спасатели обнаружили более 2000 тел среди обломков ливийского города, где паводковые воды прорвали дамбы и смыли жилые кварталы. Чиновники опасаются, что число погибших может превысить 5000 человек в стране, которая стала уязвимой из-за многих лет беспорядков и пренебрежения.

Средиземноморский шторм «Даниэль» вызвал смертельные наводнения во многих восточных городах, но больше всего пострадала Дерна. Когда в воскресенье вечером шторм обрушился на побережье, жители Дерны услышали громкие взрывы - это рухнули плотины за пределами города. Паводковые воды смыли Вади Дерну, реку, текущую с гор через город в море.

По состоянию на утро среды было собрано более 2000 трупов, и более половины из них были похоронены в братских могилах в Дерне, сообщил министр здравоохранения восточной Ливии Осман Абдулджалил. Спасательные команды работали день и ночь, чтобы найти множество других тел, разбросанных по улицам и под завалами города. Некоторые тела были извлечены из моря.

Поразительные разрушения указывают на силу шторма, но также и на уязвимость Ливии. Страна разделена соперничающими правительствами, одно на востоке, другое на западе, и результатом этого стало пренебрежение инфраструктурой во многих областях.

Наводнения повредили или разрушили многие подъездные пути к Дерне, что затруднило прибытие международных спасательных команд и гуманитарную помощь десяткам тысяч людей, чьи дома были разрушены или повреждены.

Местные сотрудники служб экстренной помощи, включая военнослужащих, государственных служащих, волонтеров и местных жителей, продолжали раскапывать завалы в поисках погибших. Они также использовали надувные лодки и вертолеты для извлечения тел из воды и недоступных мест.

Бульдозеры работали в течение последних двух дней, ремонтируя и расчищая дороги для доставки гуманитарной помощи и тяжелой техники, срочно необходимой для поисково-спасательных операций. Город находится в 250 километрах (150 милях) к востоку от Бенгази, куда во вторник начала прибывать международная помощь.

По данным государственного информационного агентства, во вторник Мохаммед Абу-Ламуша, представитель министерства внутренних дел восточной Ливии, сообщил, что число погибших в Дерне превысило 5300 человек. По его словам, десятки других людей погибли в других городах на востоке Ливии.

Власти перевезли сотни тел в морги близлежащих городов. В городе Тобрук, в 169 километрах к востоку от Дерны, в морг Медицинского центра Тобрука поступило более 300 тел людей, погибших в результате наводнения в Дерне; среди них было 84 египтянина, согласно списку погибших, полученному агентством Associated Press .

По словам Тамера Рамадана, посланника Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Ливии, в городе все еще числятся пропавшими без вести, по меньшей мере, 10 000 человек.