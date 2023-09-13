Канада: убийца мусульманской семьи вдохновлялся белым национализмом

Канадец, убивший мусульманскую семью из четырех человек, придерживался белых националистических убеждений и намеревался совершить террористический акт, как заявили во вторник прокуроры в ходе судебного процесса, который рассматривается как повод для преследования ультраправых экстремистов.

Натаниэль Вельтман, которому сейчас 22 года, не признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в убийстве первой степени и одному пункту обвинения в покушении на убийство семьи Афзаал в Лондоне, Онтарио, в июне 2021 года.

Это дело также знаменует собой первый случай, когда аргументы о мотивах терроризма, связанных с превосходством белой расы, будут услышаны в канадском суде.

Во вступительном слове, цитируемом местными СМИ, прокурор Сара Шейх заявила, что Вельтман отправился искать мусульман, которых можно было бы убить. Когда семья вышла на вечернюю прогулку, он развернул свой пикап и прибавил скорость, наехав на них.

Сообщается, что тела взлетели в воздух. Части одежды одной или нескольких жертв позже были обнаружены в передней решетке и бампере грузовика.

"Он направил свой грузовик прямо на них", - цитирует прокурора телеканал CTV, "с педалью до упора".

Вельтман был арестован в ближайшем торговом центре в бронежилете и шлеме. По словам прокурора, он позвонил в службу 911 и сказал: «Это я врезался в них... Я сделал это специально».

Когда на него надели наручники, он также сказал полиции, что хочет "послать решительный сигнал" против мусульманской иммиграции.

Доказательства, собранные полицией, включали статьи о белом национализме и против массовой иммиграции. Из его грузовика также были изъяты несколько ножей и пневматический пистолет.

В результате нападения погибли три поколения семьи Афзаал: Салман Афзаал, 46 лет; его жена Мадиха Салман, 44 года; его мать Талат Афзаал, 74 года; и их дочь Юмна, 15 лет.

Пятая жертва, мальчик девяти лет, был серьезно ранен.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что убийства были «террористической атакой, мотивированной ненавистью».

В последние годы в Канаде наблюдается рост числа исламофобских инцидентов.

В августе 2022 года правительственное агентство Статистическое управление Канады сообщило, что только в 2021 году количество преступлений на почве ненависти против мусульманских общин по всей Канаде выросло на 71 процент.

Теракт 2021 года стал самым смертоносным антимусульманским нападением в Канаде после стрельбы в мечети в Квебеке в 2017 году, в результате которой погибли шесть человек. Виновнику той стрельбы не было предъявлено обвинение в терроризме.