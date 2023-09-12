Оттепель в отношениях Греции и Турции: в этот раз кажется серьезно

Когда министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вместе со своим греческим коллегой объявил неделю назад, что Турция и Греция вступили в новую и позитивную эру отношений, многие в Афинах (и не только) выразили недоверие.

За последнее время мы слышали это не один раз. Будучи соседями и историческими врагами в прошлом, Турция и Греция на протяжении десятилетий время от времени сталкивались с скандалами, инцидентами, близкими к конфликту, и периодами сотрудничества.

Тем не менее, отношения между странами были очень близки к возможной горячей войне в 2020 году, когда турецкие и греческие военные корабли столкнулись из-за разногласий по поводу бурения энергетических ресурсов, связанных с исключительными экономическими зонами.

Отношения еще больше испортились после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в марте 2020 года в Стамбуле, где обе стороны решили успокоить воду перед национальными выборами в обеих странах, пообещав не использовать друг друга во время кампании по сбору голосов.

Эрдоган позже почувствовал себя преданным Мицотакисом в мае прошлого года, когда он присоединился к кампании по отказу в отправке американских военных самолетов в Турцию во время обращения к Конгрессу США.

«Мы придем ночью», — после этого Эрдоган стал повторять каждый раз в разговоре с Грецией, угрожая соседу вторжением, хотя дома ему никто не верил.

Но теперь и турецкие, и греческие источники, знакомые с этими отношениями, в унисон говорят, что они ожидают подлинного прогресса в их восстановлении.

«Когда мы говорим о прогрессе, люди думают, что мы решим все в одночасье», — цитирует Middle East Eye анонимный турецкий источник.

«Но речь идет больше о нормализации отношений, прежде чем мы сможем говорить о спорах, длившихся десятилетиями».

У Турции и Греции есть ряд проблем: от границ территориальных вод до воздушного пространства, от исключительных экономических зон до прав меньшинств.

«Нам нужно остыть, а потом посмотрим, мы полны надежд», — сказал греческий источник. «Мы можем найти много сфер сотрудничества, нам не нужно говорить о нерешенных разногласиях».

Другой греческий источник заметил что регулярное общение уже может стать огромным событием, поскольку каждый греческий военный офицер на протяжении последних трех десятилетий просыпается утром с мыслью, что Турция может вторгнуться в любую минуту.

«Мы маленькая страна, Турция – большая страна с большими средствами», – пояснил источник. «Мы придаем слишком много значения даже малейшим вещам в Турции, которые обычно ничего не значат».

Обе стороны имеют больше стимулов для восстановления этих разорванных отношений после выборов этого года, на которых обе страны переизбрали своих правых националистических лидеров.

Многие в Афинах считают Фидана, бывшего главу турецкой разведки, хорошей новостью для турецко-греческих отношений. Фидан известен своей проницательностью и долгосрочным взглядом на проблемы.

«Он решает проблемы, а не создает их», — говорит другой турецкий источник. «Он может играть жестко, если это необходимо, но это не его предпочтительный метод».

Но основной мотивацией для обеих сторон является меняющаяся региональная динамика.

Два года назад Анкара чувствовала себя окруженной формирующимся альянсом Греции, Кипра, Израиля и Египта в Восточном Средиземноморье, поддерживаемым Вашингтоном.

«Это собственное творение Анкары, не имеющее к нам никакого отношения», — пошутил второй греческий источник. «Они начали драться со всеми».

Теперь Анкара находится в лучшей позиции против Афин. Она восстановила свои связи с Израилем и Египтом , а отношения с Вашингтоном, похоже, более-менее наладились после заключения соглашения о вступлении Швеции в НАТО.

В рамках сделки Турция готова получить десятки F-16 через Конгресс США, а Афины также получат истребители пятого поколения F-35 в том же пакете.

У Турции есть и другие стимулы. Эрдоган хочет возобновить процесс вступления Турции в ЕС, чтобы привлечь обратно западных инвесторов. И улучшение отношений с Грецией могло бы этому только помочь.

«Мы осознаем, что решение нерешенных двусторонних вопросов, таких как воздушное пространство или исключительные экономические зоны, займет очень много времени, и мы не уверены, сможем ли мы когда-либо это сделать», — сказал первый турецкий источник.

«Что мы можем сделать, так это согласиться не соглашаться по этим вопросам и заморозить их. И остановить эскалацию».

Греческие источники согласны с этой оценкой.

«Тогда мы сможем поговорить об этих вопросах в будущем, после укрепления доверия», — сказал источник.

Вот почему министр иностранных дел Греции Гиоргос Герапетритис на той неделе объявил, что совет сотрудничества высокого уровня между странами состоится до конца 2023 года, это первая подобная встреча за семь лет.

Ожидается, что Эрдоган и Мицотакис также встретятся в кулуарах заседаний Генеральной Ассамблеи ООН позднее в этом месяце в Нью-Йорке.

«В глубине души турки и греки любят друг друга, потому что мы похожие народы, которые веками жили вместе, разделяют одну и ту же еду и культуру», — сказал второй греческий источник.