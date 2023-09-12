Правительство Марокко критикуют за запоздалую реакцию после землетрясения

Марокко объявило в воскресенье, что примет помощь только от Великобритании, Испании, Катара и ОАЭ, несмотря на многочисленные глобальные предложения помощи после разрушительного субботнего землетрясения, унесшего жизни по меньшей мере 2500 человек.

Среди доноров Испания направила 86 военных спасателей и поисковых собак, а Катар и Франция направили спасательные команды. США, Швейцария, Бельгия, Италия, Турция, Польша, Израиль, Ирак и Иордания пообещали различные формы помощи: от финансовой поддержки до спасателей, палаток и медицинских учреждений.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) выделила более 1 миллиона долларов на оказание помощи. Крупнейшие международные организации, в том числе Всемирный банк, Международный валютный фонд и Европейская комиссия, а также фармацевтический гигант AstraZeneca, также пообещали значительную финансовую и техническую поддержку.

После землетрясения правительство Марокко заняло сдержанную позицию, предоставив ограниченную информацию о спасательных операциях и подсчете жертв. Этот сдержанный подход вызвал волну критики в социальных сетях со стороны марокканцев, которые описывают официальную реакцию как запоздалую и разочаровывающую.

Франция пообещала выделить 5 миллионов евро организациям по оказанию помощи, а президент Эммануэль Макрон заявил, что его правительство готово помочь прямо сейчас.

«Мы все потрясены ужасным землетрясением в Марокко. Франция готова оказать первую помощь», - сказал он в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Индии.

Макрон повторил это предложение несколько раз с тех пор, как в пятницу и субботу произошло землетрясение силой 7 баллов, но официального ответа не последовало. Марокко ранее обвиняло Макрона в том, что он ставит хорошие отношения с Алжиром выше отношений с Рабатом.

Избирательное принятие помощи Марокко рассматривается как свидетельство не только политического раскола, но и личной неприязни между президентом Эммануэлем Макроном и королем Мухаммадом VI.

Историк Стэнфордского университета Самия Эрраззуки заявила, что «централизованный» подход правительства препятствует управлению критически важными стихийными бедствиями. «Первые часы после любого стихийного бедствия являются наиболее важными», - сказала она.

Однако прошли долгие часы, прежде чем марокканский король сделал заявление.

После землетрясения многие люди остаются под завалами. Великобритания направила специализированное поисковое оборудование, включающее в себя сейсмические прослушивающие устройства, инструменты для резки бетона и другую аппаратуру, предназначенную для проникновения в завалы и доступа к тем, кто оказался в ловушке в обрушившихся конструкциях.

По словам сейсмолога Реми Боссу, после землетрясения было зарегистрировано 25 афтершоков. Эпицентр землетрясения находился в Атласских горах, примерно в 70 километрах к юго-западу от Марракеша.