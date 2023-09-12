Наводнение в Ливии: возможно тысячи человек погибли

Есть опасения, что сотни людей погибли на востоке Ливии в результате сильного наводнения, вызванного ураганом "Даниэль", которое смыло целые кварталы и разрушило дома во многих прибрежных городах Город Дерна «полностью отрезан» после прорыва двух стареющих плотин.

По словам премьер-министра самопровозглашенного правительства, базирующегося в восточной Ливии, Усамы Хамада, погибло около 2000 человек. В понедельник он добавил, что тысячи людей пропали без вести, но не уточнил, откуда взялись его цифры.

Ахмед аль-Мосмари, представитель вооруженных сил страны, базирующихся на востоке, заявил на пресс-конференции, что число погибших в Дерне превысило 2000 человек. По его словам, пропавшими без вести считаются от 5000 до 6000 человек. Аль-Мосмари объяснил катастрофу обрушением двух близлежащих плотин, вызвавшим смертельное наводнение.

Глава Красного Полумесяца в Бенгази Кайс Факери подтвердил, что по меньшей мере 150 человек погибли в Дерне после того, как уровень воды в городе поднялся на 3 метра.

Некоторые эксперты говорят, что в город было сброшено более 30 миллионов кубических метров воды.

Считается, что сотни жителей по-прежнему остаются в ловушке в труднодоступных районах, пока спасатели при поддержке армии пытаются прийти им на помощь.

Власти Восточной Ливии сообщили, что «потеряли связь с девятью солдатами во время спасательной операции».

Проливные дожди обрушились также на Турцию, Болгарию и Грецию.

На кадрах, снятых жителями района бедствия в Ливии, видны массивные оползни, рухнувшие здания и целые кварталы, затопленные мутной водой.

Поисково-спасательные операции станут непростой задачей, поскольку Ливия по-прежнему разделена между двумя конкурирующими администрациями, одной на востоке и другой на западе, каждую из которых поддерживают ополченцы и иностранные правительства.

Тем временем президентский совет Ливии, базирующийся в Триполи, объявил три части восточной провинции Киренаика страны зоной бедствия из-за наводнений и обратился за международной помощью.