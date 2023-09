Москва хочет вернуть из немецкой тюрьмы убийцу чеченского командира

Россия и США продолжают переговоры об обмене заключёнными: в первую очередь, как говорится в материале Wall Street Journal, Москва настаивает на освобождении Вадима Красикова, предположительно сотрудника российских спецслужб, осуждённого в Германии за убийство бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили.

На переговорах, пишет газета, звучат имена граждан США Пола Уилана, осуждённого в России по обвинению в шпионаже, и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который с весны находится в московском СИЗО по такому же обвинению.

Как говорится в статье, поручение добиваться освобождения Красикова дал лично Владимир Путин. Этим вопросом занимается секретарь Совбеза Николай Патрушев. В отличие от Виктора Бута, который находился в тюрьме в США и был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России, Красиков, однако, находится вне американской юрисдикции, он сидит в тюрьме в Германии. Это создаёт на переговорах дополнительные сложности.

Не исключена и более сложная схема обмена, при которой в список будут включены и признанные политзаключёнными российские оппозиционеры, такие как Алексей Навальный, сообщают журналисты со ссылкой на ряд пожелавших остаться анонимными чиновников из западных стран

В июле газета The New York Times сообщила, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, включая Гершковича. Это подтвердил президент США Джо Байден. О возможном включении в списки на обмен российских оппозиционеров, а не только граждан США, The Wall Street Journal сообщает впервые. Реакции Москвы на публикацию пока нет.

Красиков, пользовавшийся документами на имя Вадима Соколова, был осуждён в Берлине в декабре 2021 года. Суд установил, что россиянин действовал по заказу Москвы, и назвал убийство Хангошвили в Берлине в 2019 году актом государственного терроризма. Согласно журналистским расследованиям, Красиков может быть ветераном спецподразделения "Вымпел" и старшим офицером ФСБ. Москва причастность к убийству Хангошвили отрицает.