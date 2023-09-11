Судан: по меньшей мере 40 мирных жителей погибли в результате авиаудара по рынку Хартума

По меньшей мере 40 мирных жителей погибли и десятки получили ранения в результате авиаудара армии по рынку на юге Хартума, говорится в заявлении местной группы добровольцев в воскресенье, что стало самым большим числом погибших в результате единичного инцидента с начала войны в Судане в апреле.

Воздушные и артиллерийские удары по жилым районам усилились, поскольку война между суданской армией, возглавляемой Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и военизированными Силами быстрого реагирования (RSF), возглавляемыми его бывшим заместителем Мохамедом Хамданом Дагло, приближается к пятимесячной отметке.

Ни одна из сторон не продемонстрировала никаких конкретных признаков стремления к установлению мира.

В воскресенье утром беспилотники нанесли серию сильных авиаударов по южному Хартуму, большому району города, занятому в основном СБР, сообщил агентству Reuters очевидец, который видел удар, попросив не называть его имени из соображений безопасности.

На изображениях, которыми поделились местные волонтеры из отделения неотложной помощи Южного Хартума, видно множество раненых женщин и мужчин, а также трупы, покрытые тканью, некоторые из которых сложены вместе.

Жители этого района, как правило, являются поденщиками, которые, лишенные работы, слишком бедны, чтобы позволить себе побег из столицы.

Мохамед Абдалла, представитель отделения неотложной помощи, которое пытается предоставить медицинские и другие услуги, сказал, что раненых пришлось перевозить на рикшах или повозках, запряженных ослами.

В своем заявлении СБР обвинили суданскую армию в совершении нападения, а также других ударов. Суданская армия отрицает свою ответственность и обвиняет СБР.

"Мы наносим удары только по группировкам и позициям противника в различных районах", - заявил бригадный генерал Набиль Абдаллах.

Армию обвиняют в неоднократных неизбирательных обстрелах жилых районов, в которых закрепились военизированные формирования, в том числе путем выселения семей и захвата домов.

Более 2,8 миллиона человек покинули столицу Судана, население которой до войны составляло около пяти миллионов.

В то время как СБР рассредоточились по жилым районам столицы Хартума и соседних Бахри и Омдурмана, армия использовала свое преимущество в виде тяжелой артиллерии и ударов с воздуха, чтобы попытаться отбросить их, что привело к сотням жертв среди гражданского населения.

В результате ударов в западном Омдурмане на прошлой неделе за два отдельных дня погиб по меньшей мере 51 человек. Поскольку большинство больниц закрыто, а местное самоуправление не работает, волонтерам сложно документировать полный масштаб смертей.