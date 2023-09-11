Траур в Марокко: тысячи людей погибли в результате сильнейшего землетрясения

В Марокко объявлен трехдневный траур по жертвам разрушительного землетрясения, в результате которого погибло более 2000 человек, в то время как спасательные команды продолжают искать выживших, оказавшихся в ловушке под обломками разрушенных деревень.

Согласно последним официальным данным, самое сильное землетрясение, произошедшее в стране за последние 60 лет, унесло жизни по меньшей мере 2122 человек, и еще 2421 человек ранены, многие из которых находятся в критическом состоянии.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в 72 километрах к юго-западу от туристического центра Марракеша, города, любимого марокканцами и иностранными туристами за его средневековые мечети, дворцы и мадрасы, богато украшенные яркой мозаичной плиткой среди лабиринта розовых улочек.

Ущерб, нанесенный культурному наследию Марокко, стал еще более очевидным после того, как местные СМИ сообщили о разрушении исторически важной мечети 12 века.

Землетрясение также повредило части старого города Марракеша, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В результате подземных толчков уничтожены целые деревни в сельской местности.

Правительство заявило в воскресенье, что создало фонд для пострадавших от землетрясения. Оно также заявило, что усиливает поисково-спасательные команды, обеспечивает питьевой водой и раздает еду, палатки и одеяла. Всемирная организация здравоохранения заявила, что от стихийного бедствия пострадали более 300 000 человек.

Больше всего погибших - 1293 человека в провинции Аль-Хауз, где находился эпицентр землетрясения, за ней следует провинция Тарудант - 452 человека.

«Я потерял все», - говорит Лахсен, житель горной деревни Мулай Брахим, чьи жена и четверо детей погибли.

Спасатели извлекли тела трех дочерей Лахсена из-под обломков того, что когда-то было их домом, но еще не нашли тела его жены и сына.

«Сейчас я ничего не могу с этим поделать, я просто хочу уйти от мира и скорбеть».

Солдаты марокканской армии и службы экстренной помощи попытались добраться до отдаленных горных деревень, где жертвы все еще находятся в ловушке.

Армия, мобилизованная для помощи спасателям, разбила палаточный лагерь для бездомных. Поскольку большинство магазинов повреждено или закрыто, жители с трудом добывают еду и припасы.

«Мы все еще ждем палаток. У нас еще ничего не было», - сказал Мохаммед Неджар, рабочий, который складывал одеяло в импровизированном укрытии, построенном из кусков дерева. «Один мужчина предложил мне немного еды, но это все после землетрясения. Здесь не видно ни одного открытого магазина, и люди боятся заходить внутрь, вдруг крыша упадет».

Поздно вечером в воскресенье король Мухаммад VI поблагодарил Испанию, Катар, Великобританию и ОАЭ за отправку помощи, сообщило государственное телевидение.

Испания сообщила, что в Марокко прибыли 56 спасателей и четыре служебные собаки, вслед за ними направляется вторая группа из 30 человек и четырех собак.

Великобритания заявила, что в воскресенье задействует 60 поисково-спасательных специалистов и четырех собак, а также группу медиков из четырех человек.

Катар также сообщил, что его поисково-спасательная группа отправилась в Марокко.

Представитель США сообщил, что небольшая группа экспертов по стихийным бедствиям прибыла в Марокко в воскресенье, чтобы оценить ситуацию.

Франция заявила, что готова помочь и ожидает официального запроса от Марокко.

Среди других стран, предложивших помощь, была Турция, где в результате февральских землетрясений погибло более 50 000 человек. К воскресенью турецкая команда еще не улетела.

Мы же выражаем соболезнования народу Марокко и молимся о спасении, тех кто под завалами, и о скорейшем выздоровлении раненых. Амин.