ЕСПЧ присудил выплаты пострадавшим от пыток на Северном Кавказе

Европейский суд по правам человека рассмотрел несколько кейсов по пыткам в Ингушетии, Чечне, Дагестане и Краснодарском крае. Во всех случаях суд установил ненадлежащее расследование российским следствием, сообщают Кавказ.Реалии.

Выплату в 26 тысяч евро суд в Страсбурге назначил оппозиционному чеченскому блогеру и одному из основателей движения 1ADAT Ибрагиму Янглубаеву. В 2015 году он подвергся избиению и пыткам в отделе полиции Грозного, по словам Янгулбаева в этом участвовал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Поводом для похищения и пыток стали критические посты в соцсетях.

52 тысячи евро ЕСПЧ присудил жителю Ингушетии Абдул-Малику Албагачиеву. В 2018 году его приговорили к девяти годам колонии по делу об участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии и о сбыте взрывчатки. После общения с силовиками на его теле остались множественные кровоподтеки и ссадины, у него случились судороги, нарушение чувствительности ног, кровоизлияния во внутренние органы, что подтверждено экспертизой. По словам Албагачиева, его пытали сотрудники ингушского Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э"). Из-за пыток у него выпадали волосы, появилась тошнота, кашель с кровью, боли при глотании и изжога, он начал терять сознание. Врачи зафиксировали у Албагачиев перелом челюсти и носа. Позднее у него начались эпилептические припадки. Из-за того, что руководство колонии отказывается вызывать ему доктора после приступов, в сентябре 2023 года осужденный зашил себе рот в знак протеста.

По данным адвоката Ирины Бирюковой, Следком прекратил уголовное дело о пытках, возбуждения которого удалось добиться в 2018 году, из-за того, что сотрудник Центра "Э", на которого указал Албагачиев, погиб. На суде Албагачиев в числе лиц, угрожавших ему и его семье расправой, назвал руководителя Центра "Э" по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года.

52 тысячи евро в качестве компенсации должен получить от России и бывший члену сборной по боксу Альберт Хамхоев из Ингушетии – в ноябре 2017 года сотрудники республиканского ЦПЭ и ФСБ избили и пытали его электрошокером. Возбужденное в январе 2018 года уголовное дело на силовиков так и не было доведено до конца, несмотря на неоднократные жалобы адвоката и предписания прокуратуры. В сентябре 2018 года Хамхоев был осужден за якобы незаконное хранение оружия - он получил полтора года лишения свободы условно.

26 тысяч евро суд в Страсбурге назначил Омару Муртазалиеву из Дагестана, которого в марте 2017 года пытали в Центре "Э" Дагестана, требуя признаться в членстве в незаконном вооруженном формировании. В 2020 году в ситуацию вмешался омбудсмен республики, который подал в республиканский Следком жалобу на жестокое обращение с задержанным, но следствие неоднократно выносило отказы в возбуждении уголовного дела.

Такую же сумму ЕСПЧ назначил и 46-летнему Денису Мурдалову, который в октябре 2012 года был задержан неустановленными сотрудниками полиции в Краснодаре. После избиения он был вынужден подписать явку с повинной, сознавшись в убийстве. Неоднократные жалобы не помогли добиться возбуждения уголовного дела на превысивших полномочия силовиков.

В рамках дела "Шаров и другие против России" компенсацию в 26 тысяч евро присудили Лом-Али Эльбиеву из Чечни – будучи главой муниципального предприятия " Теплоснабжение" в Грозном, в 2017 году он был задержан и избит полицейскими. Они требовали признаться в растрате. Его освободили при условии выплаты 27 млн рублей, внеся часть суммы, Эльбиев покинул страну.

Компенсация в 52 тысячи евро назначена и актеру Тимуру Дебишеву, которого избили, душили и пытали током в Ленинском районном отделе полиции Грозного.

Незаконным был признан отказ в возбуждении дела по заявлению Дениса Каримова, которого в январе 2017 года избили и пытали электрошокером полицейские в Геленджике Краснодарского края – таким образом от него требовали сознаться в краже. ЕСПЧ присудил ему 26 тысяч рублей.

В северокавказском филиале "Команды против пыток", которая представляла некоторых заявителей в ЕСПЧ, пояснили, что решения Европейского суда оказывают незначительное влияние на практику правоприменения в регионах.

"Проблема насилия со стороны силовиков остается острой до сих пор, несмотря на многочисленные решения ЕСПЧ по таким кейсам. В свете последних событий эти решения Страсбурга также вряд ли сыграют решающую роль в ситуации с соблюдением прав человека на Северном Кавказе", - сказал представитель филиала "Команды против пыток".