СДС объявили амнистию арабским племенам Дейр-эз-Зора

Сирийские демократические силы объявили «всеобщую амнистию» бойцам арабских племен в Дейр-эз-Зоре, стремясь разрядить напряженность после нескольких дней кровавых боев.

«У нас есть решение объявить общую амнистию всем причастным», — заявил агентству Reuters в четверг командующий СДС Мазлум Абди.

"Половину арестованных мы уже освободили, остальных отпустим", - добавил он.

Боевые действия вспыхнули в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор 27 августа, когда СДС задержали Ахмада аль-Хабила, более известного как Абу Хавля, главу военного совета Дейр-эз-Зора.

Арест Абу Хавля стал искрой, которая разожгла боевые действия, мотивированные более широким местным недовольством по поводу коррупции и политического бесправия.

Одним из главных требований племен было прекращение правления СДС и создание независимого военного совета, состоящего из местных арабов, который бы координировал безопасность и экономическую помощь напрямую с США.

В своем интервью Reuters Абди сказал, что в работе местных советов есть «недостатки». «Есть пробелы и были ошибки на местах», - сказал он.

СДС вернули контроль над территорией у восставших племен. Источники в племени аль-Акидат в Дейр-эз-Зоре сообщили во вторник Middle East Eye, что Ибрагим аль-Хифль, вождь племени, ставший публичным лицом борьбы, бежал на территорию, контролируемую режимом Асада.

Напомним, Дейр-эз-Зор разделен вдоль реки Евфрат. США и их союзники удерживают восточный берег, в то время как режим Асада и его российские и иранские союзники контролируют западный берег.

Поддерживаемые США СДС — это коалиция, основу которой составляют Отряды народной самообороны (YPG), группа, связанная с Рабочей партией Курдистана. Они сражались бок о бок с арабскими племенами при поддержке США, чтобы вытеснить группировку ИГИЛ из региона в 2017 году.

США предупредили, что боевые действия между племенами и СДС отвлекают от предотвращения возрождения ИГИЛ. Тем временем сирийское правительство и его российские и иранские сторонники увидели в этой борьбе возможность вытеснить США из региона.

В то время как некоторые арабские племена сотрудничают с СДС и США, другие группировки поддерживают связи с Дамаском.

В воскресенье официальные лица США посетили регион, пытаясь выступить посредником между СДС и арабскими племенами.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента Итан Голдрич и генерал-майор Джоэл Вауэлл, возглавляющий коалицию против ИГИЛ, опубликовали заявление, в котором говорится, что обе стороны согласились «решить местные проблемы» и «деэскалировать насилие».

Роберт Форд, бывший посол США в Сирии, ранее заявил, что одной военной победы СДС будет недостаточно для снижения напряженности, и необходимо будет удовлетворить требования арабов о большем политическом представительстве и местном самоуправлении.

"Силовое возвращение СДС в Дейр-эз-Зор это еще не конец. Племенные обиды все еще существуют", - сказал он.

Американцам необходимо будет это учитывать, если они не хотят, чтобы эти племена в итоге ушли к Башару Асаду и его союзникам.