Многообещающий молодой французско-алжирский футболист Энцо Стерналь был исключен из молодежной сборной Франции по религиозным причинам. Сообщается, что чиновникам Французской федерации футбола не понравилось, что игрок во время празднования гола раскрыл под футболкой надпись «Аллах велик». Инцидент произошел в апреле, когда он радовался голу во время матча престижного турнира Монтегю.

Примечательно, что исключительные навыки Стерналя привели к его участию в категории U19 в Марселе, что является свидетельством его огромного потенциала в мире футбола. Его тренер Хосе Алькосер описал его как дружелюбного, умного и проницательного молодого таланта. Несмотря на то, что Стерналю всего 16 лет, он уже сыграл пять матчей за сборную Франции и забил один гол.

Энцо Стерналь, восходящая звезда французского футбола, имеет алжирские корни по материнской линии. Следовательно, у него может быть возможность представлять национальную сборную Алжира, если к нему обратится Федерация футбола Алжира (FAF).

Талантливый нападающий, являющийся частью тренировочного центра «Олимпик Марсель», считается одним из самых ярких и перспективных спортсменов в мировом футболе. Летом 2022 года он сделал примечательный переход в "Олимпик", обеспечив сделку на сумму около 550 000 евро, включая бонусы и процент от любых потенциальных будущих трансферных сборов, что является выдающимся достижением для 15-летнего игрока.