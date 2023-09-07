Карательная психиатрия: дагестанца отправили в дурдом за "вербовку" в батальон Шейха Мансура

Южный окружной военный суд в Ростове отправил на принудительное психиатрическое лечение дагестанца Гелани Халилова. Его признали виновным в "вербовке" прихожан квартальной мечети в батальон имени Шейха Мансура, который воюет на стороне Украины.

По версии суда, Халилов совершил "преступление" в Аксае Хасавюртовского района в марте-апреле 2022 года. Как сообщает сайт Кавказ.Реалии со слов адвоката Исрафила Гададова, процесс прошел без участия обвиняемого. Судебного разбирательства не было, так как уголовное преследование прекращается, если человек признан психически больным. Еще четверых человек по этому делу, по словам юриста, осудили за недонесение.

Где находится сейчас Халилов, неизвестно. О заведенном на него уголовном деле сообщалось в апреле этого года, тогда следствие не называло имя подозреваемого. По версии силовиков, он якобы уговаривал четырех прихожан мечети вступить в батальон, но они ему отказали. Следствие считает, что цели этого вооруженного формирования "противоречат интересам РФ" – дело завели по статье о содействии террористической деятельности.

Тогда же были раскрыты имена двух подозреваемых по делу о недонесении – это жители Хасавюрта Аскер Хамавов и Динислам Юсупов. В суде они признали вину и просили о рассмотрении дела в особом порядке, без судебного следствия. В итоге Юсупова оштрафовали на 35, а Хамавова на 30 тысяч рублей (изначально им грозил штраф до 100 тысяч рублей или до года лишения свободы).