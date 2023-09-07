Силы сирийского режима уже несколько дней бомбят район Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб

Сотни мирных жителей покинули удерживаемый сирийскими повстанцами район Джебель аль-Завия на юге Идлиба за последние несколько дней из-за ожесточенных бомбардировок со стороны режима.

Сирийская гражданская оборона, также известная как «Белые каски», сообщила, что за первые три дня сентября произошло 60 нападений, восемь мирных жителей были убиты, а 23 получили ранения.

Сообщается, что в районе Джебель-аз-Завии произошла самая сильная бомбардировка за три года. Одной из жертв стал ребенок, погибший, когда его семья пыталась бежать от обстрела.

Силы сирийского режима применяют политику «выжженной земли», из-за что за несколько дней до этого силы повстанцев захватили контроль над холмом Маладжа на юге Идлиба.

По состоянию на вторник на юг провинции Идлиб обрушилось более тысячи снарядов и бомб режима, причем с такой жестокостью, что последняя бомбардировка не позволила мирным жителям бежать.

В понедельник еще двое девочек-сестер были ранены в результате обстрела лагеря беженцев в Сармине в восточной провинции Идлиб, где они укрывались со своей семьей после бегства из района Джебель-аз-Завия.

Сирийский наблюдательный центр по правам человека сообщил, что российские военные самолеты также бомбили деревню Фатира на юге провинции Идлиб, когда режим обстреливал провинцию Джебель-аз-Завия.

В провинции Идлиб проживает около 4 миллионов человек, почти половина из которых была перемещена из других частей Сирии режимом Асада.

Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве Турции и России, теоретически действует там с марта 2020 года, но оно часто нарушается режимом и российскими силами.